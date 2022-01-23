Diplomasi

YENİ Dünya Düzeni'nin kurulduğu bir süreçte, Türkıye'nin yakın coğrafyasında son derece sofistike jeopolitik gelişmeler yaşanıyor.

Jeopolitik gerçeklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir süreçte, BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana dış politika konseptindeki stratejik değişiklikle GAMBOT VE MEKİK DİPLOMASİSİ'ni başarı ile uyguluyor.

TÜRKİYE, Ege ve Doğu Akdeniz'e anında müdahale ederken, MEKİK DİPLOMASİSİ ile yakın coğrafyasında en etkeli aktör olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2000'lerin başında Sevilla Üniversitesi'ne hazırlattığı ve "Sevilla haritası" olarak bilinen dokümanla, Yunanistan ve Rumları azdırmıştı. Kafalarına göre Doğu Akdeniz ve Ege'ye çökeceklerini sanıyorlardı.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı ne yaptı? Türk Donanmasını Ege ve Doğu Akdenız'e yığarak, MAVİ VATAN stratejisi doğrultusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rumları'nın nefesini kesti.

Libya ile yapılan deniz anlaşmasına göre, Girit adası yakınlarına kadar Doğu Akdenız'de Türk Donanması'nın bayrakları dalgalanıyor. Türk sismik ve sondaj gemileri bölgede cirit atıyor.Lozan mesajlı Navtex'lerle de Ege adalarını silahlandıran Yunanistan devamlı tokatlanıyor. Sonra Yunanistan'ın çok umutlandığı Eastmed Boru Hattı projesi ABD tarafından iptal ediliyor. Ardından İtalya'nın da projeye hiç imza atmadığı ortaya çıkıyor. Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir anlaşma sonuca ulaşamaz.

Son aylarda, Başkan Erdoğan'ın dünyanın da çok dikkatini çeken DİPLOMASİ adımları, AZERBAYCANKARABAĞ- ERMENİSTAN,

BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN, RUSYA-UKRAYNA arasında, ARABULUCULUK özelliği ile öne çıktı.

Biden ile Putin karşılıklı hamleler yaparken, Başkan Erdoğan da ARABULUCU pozisyonuna geçti. ESKİ TÜRKİYE'DE BUNLAR HAYAL

BİLE DEĞİLDİ. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbass'tan temsilcileri de İstanbul'da toplantıya davet etti. Erdoğan da Cuma namazından çıktıktan sonra, Ukrayna gelişmeleri üzende son bılgıyı verdi: Şubat başında Ukrayna'ya gideceğim. Oradan Rusya'ya geçebilirim. Putin'le görüşüp barışın kapını açmak üzere ARABULUCULUK söz konusu olacak. Rusya ile Ukrayna arasında sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik gelişme veyahut bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz."

SONUÇ: Başkan Erdoğan büyük düşünüyor, büyük hamleler yapıyor.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Avrasya'nın kalpgahındaki Türkıye, jeopolitik süreçlerin etkili aktörü olarak öne çıkıyor. Türkiye önemli adımlar atarken, içerdeki gazeteci görünümlü kaos meraklıları Cumhurbaşkanlığı makamına bile hakaret edecek kadar alçalabiliyor. Ne yaparsanız yapın. Türkiye, büyüyecek.

Hem de sizin tüm engellemelerinize rağmen. Aziz Milletimiz, sizin tüm kirli planlarını görüyor.