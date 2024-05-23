T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/144 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/144 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, SAİTBEY Mahalle/Köy, 1270 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında 4 katlı bina ve arsası olarak geçmekte olup İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın bir tarafından imar yolu geçmekte olup, Hızır Bey Caddesine cepheli konumda bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşma genel olarak tamamlanmış durumdadır. Etrafında genel olarak mesken kullanım amaçlı binalar bulunmaktadır. Meskûn saha içerisinde yer almaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli bir arsa yapısına sahip bölgede bulunmaktadır. Geometrik olarak çokgen kenarlı bir şekle sahiptir. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmakta olan bölgede bulunmaktadır.

Satış konusu binanın birinci katında bulan bir adet mesken ile üçüncü katında bulunan bir adet mesken açık durumdadır. Keşif tarihi itibarıyla açık durumda olan iki adet meskenin içerisinde inceleme yapılmış olup, kapalı durumda olan alanların içerisinde inceleme yapılamamıştır. Satış konusu binanın kapalı durumda olan alanları ile olarak ilgili binanın birinci katında bulunan ve inceleme yapılmış olan mesken emsal olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca; Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/1833 nolu Ortaklığın Giderilmesi konulu dava dosyasına sunulmuş olan 01.10.2021 havale tarihli Bilirkişi Raporundaki özellikler de dikkate alınmıştır.

Binanın birinci katında bulunan ve inceleme yapılan meskenin imalat özellikleri: Zeminleri laminat parke ve seramik kaplamadır. İç duvarları ve tavanları boyalıdır. İç kapıları hazır panel kapıdır. Dış kapısı çelik kapıdır. Pencereleri plastik doğramadır. Mutfak dolabı bulunmaktadır. Banyo ve wc zeminleri seramik, duvarları fayans kaplamadır. Isınma sistemi doğalgazlıdır.

Binanın üçüncü katında bulunan ve inceleme yapılan meskenin imalat özellikleri: Zeminleri genel olarak beton durumda olup, bir oda zeminde ahşap kaplanmıştır. İç duvarları ve tavanları badanalıdır. İç kapıları ahşap doğramadır. Dış kapısı çelik kapıdır. Pencereleri plastik doğramadır. Tesisatları çekilmiştir. Elektrik prizleri takılmıştır. Mutfağında mermer tezgâhlı mutfak dolabı bulunmaktadır. Diğer ince imalatları tamamlanmamıştır.

Binanın yapım ve tamamlanma tarihi itibarıyla yıpranma durumu, binada yapılan iyileştirmeye yönelik imalatlar ile binadaki eksik imalat durumu dikkate alındığında keşif tarihi itibarıyla binada genel olarak toplam % 40 oranında yıpranma ve eksik imalat takdir edilmiştir. İlkadım Belediyesinde bulunan binaya ait inşaat dosyası içerindeki mimari projeye, ruhsat ve iskân belgelerine, inşaat alan belgelerine ve kadastro paftasındaki zemin kat alanına göre; binanın toplam brüt alanı ~ 766,00 m2 ve binanın toplam net alanı ~644,00 m2 tespit edilmiştir.

Adresi : Zeytinlik Mahallesi, Hızır Bey Caddesi, Habibler Apartmanı, No: 92, İlkadım / Samsun İlkadım / SAMSUN

Yüzölçümü : 272,54 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Konut alanı bitişik nizam beş (B-5) katlı yere isabet etmektedir.

Kıymeti : 6.046.430,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02035712

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