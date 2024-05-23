T.C.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/2678

KARAR NO : 2023/2024

''Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık'' suçundan sanıkİbrahim ve Fazıla Sultan oğlu, 15/02/1991 Antakya doğumlu Birkan GÜNEŞhakkında " Sanık Birkan Güneş hakkında Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/05/2019 tarih ve 2018/201 esas, 2019/227 karar sayılı kararının (3) nolu maddesi ile nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükmün KALDIRILARAKsanığın mağdurlar Özlem Cicigil, Çağla Aslan, Faris Kılıç, Özge Kurtulmuş (Kılıç),müşteki Yaşaa Salih 'e yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 5 kez TCK'nın 158/1-L-son, 168/2, 62/1., TCK'nın 52/2 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5560 ve 5728 Sayılı Yasaile Değişik 5271 Sayılı CMK'nun 231/5 maddesi gereğince hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA", 5560 Sayılı Yasa ile Değişik 5271 Sayılı CMK'nun231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, sanığa bu süre içerisindeayrıcabir yükümlülükyüklenmesine takdirenYER OLMADIĞINA, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ORTADAN KALDIRILMASINA ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE dair kararın tebliğden itibaren dairemize veya dairemize gönderilmek üzere başka yer Asliye veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla sözlü veya yazılı başvurmak sureti ile ilgililerin cezaevinde bulunmaları halinde cezaevi görevlisine yapacakları başvuru ile tutulacak tutanakla 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesine itiraz yolu açık olduğuna, aksi takdirde kararın kesinleştirileceğine dair dairemizce verilen 06/12/2023 tarihli gerekçeli karar sanığın adresi tespit edilemediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye'de dağıtımı yapılan bir gazetede ilanına; 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/05/2024

Basın No: ILN02037045

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