Küresel mesajlar

Güneş balçıkla sıvanmaz. Yüzyılımızın bir gerçeğini New York Brooklyn Mescidi Kurucu İmamı Siraj Wahhaj dobra dobra açıkladı: Recep Tayyip Erdoğan sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideridir." Nokta. Evet. GERİ PLANDA Vatikan'ın olduğu İngiliz ve Fransızlar'ın tetikçiliğini yaptığı planlı tezgahlarıyla, derin projeleriyle yıkılan OSMANLI İMPARATORLUĞU'ndan sonra dünya Müslümanların lideri yoktu. İçinde olduğumuz 21'inci Yüzyıl'da düşünceleriyle, projeleriyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Bölünmüş, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla, müslümanların önderliği yolunda yürüyor. Bu yürüyüş dünyanın her köşesinde ses getiriyor. Heyecan yaratıyor. Erdoğan'ın özelikle, 'Dünya beşten büyüktür' sloganı ile başlattığı, bu yıl da, 'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' paradigması ile ortaya koyduğu tavırlar, vicdanlarda ses getiriyor. Başkan Erdoğan sadece konuşmuyor, dünyanın her köşesinden liderle buluşuyor, gelecek planlarını anlatıyor. Başkan Erdoğan'ın BM toplantısı için New York'ta yaptığı temaslar, dünya liderleri ile baş başa konuşmaları ve özellikle de BM Genel Kurulu'ndaki sözleri hedefleri açısından çok derinlik doluydu.

İNGİLTERE: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İngiltere Başbakanı Johnson'ı ağırladı. Küresel atağa kalkan İngiltere'nin Başbakanı Jonhson, Başkan Erdoğan'la özellikle buluşmak istedi. Türkiye, Libya'dan Irak-Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Balkanlar'dan Azerbaycan'a ve özellikle de Yakın Asya Türk Devletleri Birliği'ne giden yolda TÜRKİYE en önemli oyunculardan biri. Johnson da Erdoğan'ın küresel bakışını daha yakından öğrenme fırsatı yakaladı.

UKRAYNA: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Savunma sanayinden tutunuz, Kırım ve Karadeniz bağlamında, Ukrayna çok önemli.

GÜRCİSTAN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Baki-Tiflis-Kars demiryolu ve petrol-doğal gaz hatları, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan birliği, önümüzdeki on yılların kilit taşı olma özelliğini taşıyor.

POLONYA: Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi. Nato-2030 stratejisinde Polonya hayati bir bölge. Rusya'nın nefes borusu üzerinde. Erdoğan, Polonya üzerinden küresel güçlere mesajını verdi.

FİNLANDİYA: Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Fınlandıya, Batı(NATO)-Rusya bağlamında çok önemli.

GİNE: Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Başlan Erdoğan, Afrika'ya çok çok önem veriyor. Çünkü, Afrika 21'inci Yüzyıl'ın büyük çekişme alanı. Türkiye önemli jeopolitik hamlelerle Afrika'da önemli bir güç konumuna geldi.

HIRVATİSTAN: Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile yeni projeler üzerine görüştü.

SLOVENYA: Başkan Erdoğan, ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yeni döneme dair çalışma yaptı. Çünkü Balkanlar'da artık güçlü bir Türkiye var.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sadece TBMM'yi değil, dünyanın meclisi gibi olan Birlermiş Milletler'den tarihi mesajlar verdi. Küresel LİDER küresel MESAJ vererek, TÜRKİYE'nin Yeni Dünya Düzeni'nde çok önemli bir ülke olduğunu dünyaya ilan etti.