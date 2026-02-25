Türkiye'nin ilk insansız uçağı Kızılelma, mucizeler yaratan gelişmelerle semalara çıkmak için gün sayıyor. Önceki gün GÖKVATAN stratejisinde müthiş bir gelişme oldu. KIZILELMA'ya, görevi sırasında (FARK EDİLMEDEN VUR, VURULMADAN DÖN) özellikli kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı. ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hâle getirilerek Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. FEWSU'nun, "360 derece kapsama", "yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti", "hızlı tehdit tespit ve teşhisi" yeteneklerine sahip olduğu belirtildi. FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi. İnsansız platformların istek ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor. Kızılelma, Ekim 2025'te çok önemli bir başarıya da imza atmıştı.

AESA Murad 100-A ile başarılı bir performans uçuşu gerçekleştirdi. ASELSAN tarafından geliştirilen AESA Murad 100- A, sahip olduğu mimarisi ile son teknoloji ürünü, çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarıdır. ASELSAN, Türkiye'yi AESA radarı üretebilen dünyadaki beş ülkeden biri hâline getirdi. 2024'te F-16 Özgür Projesi kapsamında test edilen AESA radarından oldukça başarılı sonuçlar alındı. Türkiye'nin elindeki F-16 uçaklarını 4.5 nesil savaş uçağına dönüştürecek Özgür Projesi'nin belki de en önemli ayağı işte bu AESA radarı olacak. Murad AESA radarı, F-16 denemeleri sonrasında ilk kez bir insansız sistem olan AKINCI TİHA ile test edilmiş ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştı. AKINCI TİHA, bu radar sayesinde savaş ortamlarında atılan seyir füzelerinin ve sürü drone'ların tespitinde oldukça kritik vazifeler üstlenebilecek. ANKA III, HürJet ve KAAN gibi platformlarda da ASELSAN üretimi AESA radarlar kullanılacak.

MİLLİ VE YERLİ KAAN UÇAK MOTORU

Suudi Arabistan'dan sonra İspanya da Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı KAAN'da iş birliğine yöneldi. HÜRJET alımı ve motor geliştirme ortaklığı, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmişti. İspanya'nın, KAAN'da kullanılacak TF35000 turbojet motorunun geliştirilmesinde ortaklığı görüştüğü belirtildi. İspanya'nın KAAN'ı satın alması hâlinde Avrupa'da stratejik savunma dengelerinin değişeceğine dikkat çekiliyor. İspanyol Defensa y Seguridad'da yayımlanan analizde, İspanya merkezli ITP Aero ile TUSAŞ Motor Sanayii arasında KAAN'ın TF35000 motoru için bir teknik iş birliğinin savunma sanayiinde yeni bir denge oluşturabileceği yazıldı. Analizde, Türkiye'nin 35.000 libre itki gücü hedefiyle geliştirdiği TF35000 motorunun Mayıs 2025'te tanıtıldığı ve Şubat 2026 başında Kritik Tasarım Gözden Geçirme aşamasına girdiği belirtildi.