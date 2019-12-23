BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’de İSKİ ruhu hortladı
Ölmediğini CHP eski milletvekili Sinan Aygün'den, CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 milyon lira rüşvet istediğine ilişkin rezalette bir kez daha gördük. Hatırlayalım.
28 Mart 2004'teki yerel seçimlerden sonra Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz isyan etmiş, "Bu CHP'lileri DOYURAMIYORUM" demişti. Bir dönem Türkiye'de fırtınalar koparan İSKİ skandalı da unutulmuyor. O dönem Türkiye'yi sallayan 'İSKİ yolsuzluğu', önce SHP ve sonrasında CHP'nin İstanbul'dan silinmesinin nedeni olmuştu. İSKİ skandalının baş kahramanı, CHP'li Ergun Göknel, ASLAN SOSYAL DEMOKRATLARIN yolsuzlukta büyük başarısına imza atmıştı!
Aygün'den Mansur Yavaş'ın 25 milyon lira rüşvet istediği iddiası, perde gerisindeki CHP-FETÖ AŞKI'NI BİR KEZ DAHA gösterdi. Sinan Aygün, 2014 yılında Mansur Yavaş'ı Belediye Başkan adayı yapmak üzere görüşme yaptığını açıkladı.
Yavaş'ın, "Ben bunu hakaret sayarım" diyerek reddettiğini belirtti. Bir süre sonra ATO'nun FETÖ İMAMI Ayhan Atalay tarafından ikna edildiğini açıkladı. Sinan Aygün 2014 yılı deyince, Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2013'te ABD Elçisi Ricciardone aracılığıyla ABD'ye gittiğini, orada FETÖ'cülerle, CIA ajanları Graham Fuller, Henry Barkey'le konuştuğunu, Türkiye'ye döndükten sonra FETÖ KUMPAS DOSYALARINI TBMM'DE OKUDUĞUNU unutmamak gerek. Son, CHP-FETÖ aşkı, URLA'DA fidan verdi. Urla CHP Belediye Başkanı Burak Oğuz, CIA aparatı FETÖ'cü olarak tutuklandı, görevden alındı. CHP'li Muharrem İnce'nin "Tatildeki çete" diyerek hedef gösterdiği bazı isimlerin CHP'li belediyeleri ziyaret ederek, asansör kontrolü işini organize ettikleri ayyuka çıktı.
SONUÇ: CHP ne parti ama.
FETÖ'den rüşvete, kumpaslardan asansör organizasyonuna kadar kepaze işler yürütülüyor. Proje yok. Vizyon yok.
İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nda yangın var.
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