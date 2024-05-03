RESMEN 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'de adaylık manevraları çok erken başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik CHP'de manidar gelişmeler gözleniyor.

TARİH 5 Nisan 2024... Yerel seçimler bitmiş, kazanılmış ve kaybedilmiş belediye başkanlıkları analizlerinin çok hararetli olduğu bir sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir soruya ilginç bir cevap verince ortalık dalgalanmış, derin analizlere kapı açılmıştı. Özel, "Ben teknik direktörüm.

Penaltıyı atacak iki forvet var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. 'Bırakın penaltıyı ben atacağım' demeyecek, kimin atacağına karar vereceğim" demişti.

Özgür Özel, bir anda kendisini genel başkan seçtiren Ekrem İmamoğlu'na çalım atmış, Mansur Yavaş'la karşı karşıya getiren açıklaması, siyasi kulislerin diline düşmüştü. O günden sonra günümüze kadar Özgür Özel, GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA TAHKİMATINA başladı. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulma hamleleri yapıyor.

Elbette 31 Mart sonrası algı operasyonlarını arttırmayı planlayan, CHP'nin gerçek lideri olduğunu gösterecek ataklar yapmayı hazırlanan Ekrem İmamoğlu, çok rahatsız oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koymuşken, karşısına Mansur Yavaş'ı süren Özgür Özel hakkında yeni hazırlıklar yaptığı duyuluyordu. Yazılı ve sözlü medyada Ekrem İmamoğlu tek aday gibi görünürken Özgür Özel, genel başkanlık tahkimatı ile Mansur Yavaş'la ilgili hazırlıklar yapıyor. Daha şimdiden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında dar alanda hazırlıklar başlamış durumda. Hatırlayalım. CHP'nin popüler isimlerinden olan Mansur Yavaş, yerel seçim sürecinde son kez aday olduğunu vurgulamıştı. Yavaş seçimi kazandı. Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik ilk dikkati çeken hamlesini yaptı.

Milli Egemenlik Platformu kurdurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüne başladı.

Milli Egemenlik Platformu'nun yönetim kadrosunda Mansur Yavaş'ın sağ kolu yeni Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan bulunuyor.

Milli Egemenlik Platformunun hedeflerini şu şekilde sıraladı: "Ülkümüz; yüksek Türk kültürünü milli ve manevi birliğimizi güçlendirerek geleceğe taşımak ve Türk uygarlığını çağdaş uygarlıkların üzerine çıkarmaktır. Görevimiz; vatan, tarih, dil, sanat, aile, ahlak, özgürlük, din ve vicdan hürriyeti gibi insanın ve milletin vazgeçilmez değerlerini korumak ve geliştirmek, bunlara ya da milli birliğimize yönelecek tehditler hakkında Türk milletini bilgilendirmek, milli bilinci diri tutmaktır."

ÖZGÜR ÖZEL'İN HEDEFİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DA VAR. İmamoğlu sayesinde Genel Başkan olan Özgür Özel, geleceğe yönelik çok dikkat çekici siyaset taktikleri uyguluyor.

İmamoğlu, bu gelişmelere karşı muhakkak karşı hamleler yapacaktır.

Belli oldu ki Özgür Özel'ın ilk hedefı, GERÇEK GENEL BAŞKANLIĞINI TAHKİM ETMEK. "CHP'nin esas lideri Ekrem İmamoğlu düşüncelerini bertaraf etmek" dedi. İkinci hedefi, 2025 kurultayına kadar ilçe-il başkanlıklarında güçlü konuma gelmek. Ekim 2025'te yapılması beklenen Kurultay'da yeniden genel başkan seçilmek. Kendi kadrosunu kurmak.

Şu anda CHP'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun kadroları kadar güçlü değil. CHP'nin en güçlü organı PARTİ MECLİSİ, Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde. Eğer İmamoğlu Özgür Özel'ı değiştirmek isterse fay hatları çatlamış olacak. Çünkü İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'ndan Genel Başkanlığa geçmesi için siyasi zemin uygun. Özel eğer yerinde kalırsa 2025 kurultayında genel başkan seçilirse, Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne geçme şansı var.



SONUÇ: EVET. CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MANEVRALARI ERKEN BAŞLADI.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel arasındaki FAY HATLARINA dikkatle bakılmalı.

Yakın mı, uzak mı şimdilik yorumlamak zor ama, CHP'de şaşırtıcı manevralar dönemi başlamış bulunuyor.