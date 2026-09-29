Ekrem Kızıltaş

BİREYSEL olarak garibimize giden birçok şey vardır. Ancak bazı şeyler var ki, herhalde hepimizin garibine gidiyordur.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları saldırılar sonrası ortaya çıkan ve halen sürmekte olan durum, hepimizi etkilediği için ortaklaşa garibimize gitmesi gereken hususlardan.

Şubat'ta varili 65 dolar olan petrol fiyatlarının saldırılar sonrası yükselmesi beklenen bir durumdu.

Akaryakıt fiyatlarının ABD'de de yükselmesinin, Kasım ara seçimlerini kazanmak isteyen Trump açısından ciddi bir problem olduğu biliniyordu. Varil petrol fiyatlarının 105 dolara yükselmesiyle, ABD'de vaktiyle galonu 2,90 olan benzin şu anda 5; galonu 3, 75 olan dizel ise 6 dolar.

Trump'ın petrol fiyatlarını düşürmek için mutlaka bir ateşkes sağlayacağı beklentisindeki dünya kamuoyunun Eylül sonlarına gelindiğinde kandırıldığını düşünüp düşünmediği, önemli.

ABD'deki araştırma sonuçları Temsilciler Meclisi ve Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazanma şansının son derece düşük olduğunu gösterirken, Trump'ın gerginlik azaltıcı politikalara itibar etmeyişi, garip.

Bu durumda Trump'ın aslında 3 Kasım ara seçimlerine zannedildiği kadar önem vermediğini ya da istemesine rağmen savaş lobisinin inadını kıramadığını düşünmek gerekiyor.

Trump' ile ilgili gariplikler ne ise. Ancak İran'a yönelik saldırılar durmuş gibi gözükürken, Hürmüz'e ek olarak Babülmendep'te de kriz başlaması da bir garip.

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna kavuşması gerektiği açıklamaları havada uçuşsa da kriz sürüyor ve orada bir çözüm şansı da yok gibi.

ABD dahil taraf ülkelerin, 'Hürmüz'ün eski hali iyi idiyse neden ortalığı karıştırdık?' sorusuna cevap arayıp aramadıklarını bilmiyoruz. Ancak Hürmüz krizinin çözümü beklenirken, Yemen'deki Husiler aracılığıyla Babülmendep'te çıkarılan kriz, belki de en garip olaylardan.

Bunun temel sebebi, Aksa Tufanı sonrası attıkları füzelerle İsrail'e ciddi korkular yaşatan Husilerin, sadece Suudi Arabistan gemilerini hedef alarak, esas düşman dedikleri ABD ve İsrail de dahil başka ülkelerin gemilerine ses çıkarmayışları.

Husilerce Babülmendep'te gemileri vurulan Suud'un, Körfez'den Kızıldeniz'e petrol aktardığı boru hattının da Irak'daki Haşdi şabiiler tarafından vurulması, garabetin zirve noktası.

Husilerin 'sadece Suud gemilerini vuracakları' açıklamasına rağmen Babülmendep krizi gerekçesiyle petrol fiyatlarının daha da yükselmesi, ayrı bir garabet.

Normalde ABD ve İsrail'le savaştığını söyleyen İran'ın, üsler bahanesiyle Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i; uzantısı güçlerin de Suud'u vurmaları; bu ülkeyi ABD ve İsrail'in kucağına itmek istemiyorlarsa şayet, sizce de garip değil mi?..

Bizde de gariplikler var tabii. Ortaya çıkacağı ve hesabının kesinlikle sorulacağını bile bile borsa fonları üzerinden vurgun yapılmaya çalışılması, bunlardan. Ona da sonra değiniriz inşallah…