Ekrem Kızıltaş

Bir kova maya ile Akşehir Gölü'nü mayalamaya çalıştığını söyleyen Nasreddin Hoca'nın, 'tutmaz ki' diyenlere, 'ya tutarsa?' sorusu ila cevap verdiği fıkranın, ders alınacak tarafları vardır. Ama, önünde sonunda bir fıkra.

Başta İBB olmak belediyelerden hortumlanan paralarla CHP'yi ele geçirme operasyonları yargı duvarına toslayanların kurdukları Yeni Parti'nin siyasette başa güreşeceğine dair sözler, biraz beklenti ama daha çok da iddialardan ibaret.

Son mahalli seçimlerde başta Kent Uzlaşısı olmak üzere tartışmalı iş birlikleriyle alınan oyların CHP'nin olmadığı ve artık o oranın yerinde yeller estiği bir vakıa. CHP'den koparak yeni parti kuranların, son dönemlerde ayyuka çıkan yolsuzluk iddialarının başlıca şüphelileri olduğu düşünüldüğünde, CHP oylarının çoğunun Yeni Parti'ye kaydığı iddiası, bu parti kitlesinin yolsuzluğa aşık olduğunu söylemek gibi bir şey.

Yeni Parti'de esas belirleyicinin kim olduğu bile belirsiz. Kimine göre partinin kilit ismi, 200'e yakın suçlama ile yargılanan ve hakkında binlerce yıl ceza talep edilen Silivri sakini İmamoğlu. Kimi ise İmamoğlu'nun iradelerini satın aldığı delegeler sayesinde vekaleten CHP genel başkanı seçtirdiği Özgür Özel'in esas isim olduğunu söylüyor.

Binlerce yıl hapis talebiyle yargılanan ve şu ana kadar kendisine yöneltilen suçlamaların bir tekine bile sadra şifa bir cevap veremeyen İmamoğlu'nu, bir kesim CHP'linin halen bir ümit olarak görmesi, akıl.

Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları olması ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını söylemesi de akıl ve mantıkla alakasız. Diploması iptal edilen İmamoğlu, bilindiği kadarıyla bu aralar üniversiteye müracaat filan da etmedi,.

Hukuksuz bir şekilde yatay geçişle girdiği fakülteden aldığı diploması iptal edilen İmamoğlu'nun, diplomasına tekrar kavuşabilmek için ciddi çabalar içinde olduğu biliniyor. Özgür Özel de olmayacağını bile bile, bu konuda İmamoğlu gibi düşünüyormuş gibi yapıyor belli ki.

Yine de diploma aldığı okula girişinin hukuksuz olduğu 86 milyon tarafından bilinen birini cumhurbaşkanı adayı gösterme konusundaki sözleri, Özgür Özel'in ne kadar ciddi bir mecburiyetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Her şey bir yana. Antalya ve Uşak belediyelerinin eski başkanlarının şimdiye kadar itiraf ettikleriyle bile başları ciddi şekilde derde gireceği kesin olanların kurdukları partinin başa güreştiği, iktidara yürüdüğü sözleri, boş iddialardan ibaret.

Siparişle hazırlatılan kamuoyu araştırmalarını fonladıkları medyada yayımlatarak başarılı olacaklarını zannedenler daha önce de oldu ve boylarının ölçüsünü aldılar.

Herhangi bir başarı hikayeleri ve ağırlıkları da olmayan ve daha çok rüşvet ve yolsuzluklarla hatırlananların kurduğu partinin tutma şansı, Akşehir Gölü'nün maya tutup yoğurt olma ihtimalinden bile az…