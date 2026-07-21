Ekrem Kızıltaş

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye olan husumetlerini muhalefet diye pazarlayanların Devlet'e alternatif göstermeye yeltendikleri Ahbap'ın, kuruluşundan itibaren ne kadar bağış topladığı ve bunları nerelere harcadığı?', son günlerde herkesin ilgi sahasına giren Ahbap ile ilgili temel sorudur.

Dernek hesaplarına intikal eden paraların ne kadarının gerçekten yapılan yardımlar ve ne kadarının da sanal kumar ve benzeri amaç dışı sahalarda kullanıldığını tespit, önemli. Bunun yapılması ile konu büyük çapta aydınlanacağı için, yapılacak değerlendirmeler daha sağlıklı olacaktır.

Apbap'ın hesapları kontrol edildiğinde, yardım faaliyetlerine sarf edildiği söylenen rakamların gerçekleri yansıtıp yansıtmadığının nasıl anlaşılacağı, önemli bir başka husus. Üzerinden geçen bunca zamandan sonra, özellikle deprem bölgesinde Ahbap'ın faaliyetlerinin ne kadarının gerçek ve ne kadarının kurmaca olduğunun tespiti herhalde kolay olmayacaktır.

Deprem günlerinde sosyal medya üzerinden tanıtımları ayyuka çıkarılan Ahbap mensuplarını, 11 il ve bağlı ilçelerde görenlerin çok nadir olduğu, öncelikli tespitlerden. Deprem günlerinde bölgede faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu sevgi ve minnetle hatırlanırken, Ahbap'ı hatırlayabilenlerin neredeyse yok denecek kadar az oluşu, düşündürücü.

Apbap yandaşlarının 'yok' dedikleri Devlet'in yaptıklarının tamamını olmasa da başlıcalarını hepimiz biliyoruz. İlk günden itibaren, bir yandan arama kurtarma çalışmalarını organize ederken bir yandan da çadır ve konteyner kentler kurarak depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını temin için bütün gücüyle seferber oldu, devletimiz.

Bugünden geriye baktığımızda, 456 bin kalıcı konut başta olmak üzere, neredeyse yerle bir olan 11 şehrimizi ayağa kaldırmak için gerekenlerin üstesinden yüz akıyla gelebilen bir Devletimiz olduğu için şükrediyoruz.

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarını gerektiği gibi yönlendirmekle kalmayan Devletimizin, depremzedelere yardım için gecelerini gündüzlerine katan sivil toplum kuruluşları mensuplarını ve fedakar insanlarımızı başarılı bir şekilde organize ettiği de unutulmaması gerekenlerden.

Bölgede, adeta yeni bir ülke inşa etmek olarak değerlendirilen, oldukça zor bir işin üstesinden başarıyla gelen devletimizi 'yok' saymaya yeltenenlerin, 'var' diyerek göklere çıkarmaya çalıştıkları Ahbap'ın içine düştüğü durum, ibretlik.

Patlayan Ahbap balonunu vaktiyle şişirenlerin şimdi söyledikleri, önemsiz. Zevahiri kurtarmak için ettikleri kelamların samimi olmadığı bilinen güruhun iç yüzünü bir kez daha görmek, yaşananların teselli sayılabilecek tarafı.

Afet ve acil durumlarda ülkemizin en yetkili teşkilatını kastederek: 'AFAD'ı bilmiyoruz ama Ahbap'ı biliyoruz, AFAD bizden değil' diyebilenlerin aslında kim olduklarını tespit, galiba en önemli meselemiz!..

Sahi, kim bunlar?..