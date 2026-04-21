Ekrem Kızıltaş

dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliama tartışmasız destek olmaları ve benzer birçok gelişme,konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor.İran'a yönelik hukuksuz ve anlamsız saldırıları sebebiyle,sorusunun zihinleri sürekli meşgul etmesi boşuna değil.Kimine göre fil farenin emrinde. Bu kesim, medya ve finans sektöründe tartışılmaz bir hakimiyete sahip olankanaatinde.Bu görüntünün biraz kurgu olduğu ve ABD'nin, Dünya hakimiyetine giden yolda bulunduğu bölgeyi dizayn edebilmek için İsrail'i kullandığına inananlar da var tabii ki.Bunlardan hangisinin doğru olduğu, üzerinde durulması gereken bir husus.Ancak, önemli olan yaşananlar olduğuna göre,düşünenlerin sayısı da az değil.Özellikle son yaşananlardan hareketle, kendisi ile birlikte süper güç ABD'nin itibarını da aşağılara çeken İsrail'le ilişkiler konusunda ABD'lilerin neler düşündükleri, merak edilecek esas konu.Trump'ın son zamanlarda tekrarlamayı itiyat edindiği,şeklindeki değerlendirme, farkındalıkları artan ABD'lilerin İsrail'e verilen desteği sorgulamaya başladıklarının işareti.Çeşitli sosyal konularda bilgiler üreten ve kamuoyu yoklamaları da yapan tarafsız bir Amerikan düşünce kuruluşu olarak tanınan Pew Araştırma Merkezi'nin (Pew Research Center) Mart 2026'da 3.507 ABD'li yetişkinle yaptığı anket, ABD'lilerin İsrail'e yönelik görüşlerindeki olumsuzluğun gittikçe arttığını gösteriyor.Araştırmaya göreOlumlu bakanların oranı ise 2022'deki %58'den bugünlerde %37'ye düşmüş.ABD genelinde %60 olananketin en çarpıcı sonuçlarından.ABD'liler, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'ya dair de oldukça olumsuz fikirlere sahip. Bu, gençler ve Demokratlar söz konusu olduğunda daha da sertleşiyor.İsrail'e olumlu bakanlarda Cumhuriyetçilerin yaşlı kesimi başı çekiyor. Bunların %58'i İsrail'e olumlu bakarken, %41'i olumsuz kanaate sahip.Ancak,Geçen yıl % 50 olan bu oranın 2022'de % 35 olduğunu da belirtelim.Demokratların genelinde %80 olan olumsuz görüş 50 yaş altı demokratlarda %84...Züğürt tesellisi denilebilir. Ancak, ABD'de farkındalık arttıkça, 'fil farenin emrinden kurtulabilir' belki... Yani, yetmez ama evet...