CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Diyet borcu mu var?..
Ekrem Kızıltaş

Tüm Yazıları

Diyet borcu mu var?..

Eklenme Tarihi 31 Mart 2026
Normal şartlar altında olması ya da yapılması gereken şeyler bahsinde, özellikle de CHP söz konusu olduğunda parantez açmak mecburiyetinde kalındığı, malum. CHP'liler, eşitler içinde daha eşit olduklarına ve her ne yaparlarsa yapsınlar hesap vermemeleri gerektiğine inanmışlar bir kere...

Başta İstanbul olmak üzere birçok belediye başkanı rüşvet ve irtikap benzeri suçlardan tutuklu bulunan CHP'de, uçkur bağlantılı konular da artık rutin hale geldi. Acınacak bir durum olsa da belediye imkanlarını uçkurları için seferber edenlerin rezillikleri özel hayat parantezine alma gayretleri de berdevam.

Başta genel başkanları, CHP yönetiminin normalde yapılması gerekenleri yapmaktaki acizlik ya da yavaşlıkları, başka bir problem.
İmamoğlu'nun talebi ile yaptığı anlaşılan yüz civarında mitingin hiç değilse bazılarında İBB eski başkanına yöneltilen 196 suçlama ilgili açıklamalar yapması beklenen CHP Genel Başkanı, ilgili konularda sadra şifa tek kelime bile etmedi, edemedi.
Şaibeli mal varlığı, yargının radarında.

Ancak gözaltına alınırken torunu yaşında belediye çalışanı bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkan Denizli Belediye Başkanı ile ilgili gelişmeler, CHP'nin normalle başının dertte olduğunu bir kez daha gösterdi.
Özel'in, rüşvet ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınırken, belediye ve uçkur işlerini birbirine karıştırdığı da ortaya çıkan başkanın melanetleri ile ilgili -mecburen- özür dileme ihtiyacı duyması, ümit verici bir gelişme.

Ancak, en azından iki kadını uçkur bağlantılı bankamatik memur olarak işe alan başkan için Denizli'de 'demokrasi çadırı' kurmanın kelimenin tam manasıyla 'tüy dikmek' olduğunu herhalde Özel de bilir.
En az iki uçkur vakası olan birisi için kurulan demokrasi (!) çadırına kadınların, hatta uçkur bağlantısı sebebiyle işe alınanların yakınlarının da gelmesi bekleniyordur. Esas soru ise destek için o çadıra gideceklerin, başkanın kendi çevrelerindekilere bulaşmayacağından nasıl emin olacakları...
Konuşurken bile utanılacak şeylerin partileri söz konusu olduğunda adeta rutin hale getirilmesi hakkında -siyasi şizofrenler hariç-, CHP'lilerin ne düşündükleri, önemli.

Denizli başkanının istifa etmezse ihraç edileceğine dair aslında geç gelen açıklama, iyi bir gelişme. Ama CHP'nin uçkur sebebiyle iki kadını belediyede işe aldığı anlaşılan bir kişinin ihraç sürecini başlatmakta mütereddit davranışı, düşündürücü.
Başta İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları ile ilgili konular hatırlandığında, aslında bu durumlarda ihraç ve benzeri hususları gündeme alması beklenen CHP'deki ilgili kurulların da vesayet altında olup olmadıkları sorusu akla geliyor. Haftada bir kez Silivri'ye gidip İmamoğlu'ndan talimat almak zorunda olan CHP Genel Başkanı'nın, benzeri birçok yer gibi Denizli konusunda da diyet borcu olup olmadığı, meselenin püf noktası...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
