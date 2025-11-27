Ekrem Kızıltaş

Hadisi şerif olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle beraber 'insaf dinin yarısıdır' şeklinde, güzel bir söz vardır. Özellikle de her şeyde özellikle de yıkıcı bir şekilde eleştirebilecek şeyler bulmaya meraklı olanlar açısından, oldukça anlamlı bir söz...

Dini değerlerle başları hoş olmayanlara insafın dinin yarısı olduğu sözü, pek bir şey ifade etmez. Ancak dindar oldukları bilinenlerin, eleştirilerini mümkün olduğu kadar ölçülü yapmaları beklenir. Bu da eleştiriyi muhatapları ve toplum açısından fayda sağlayacak şekilde yapmaları, yani yapıcı eleştiri ile mümkün.

Sözgelimi tarım sahasında Avrupa'nın açık ara birincisi ve dünyanın da sayılı ülkelerinden birisi olan Türkiye'de tarımın bittiği şeklinde bir genelleme yapmak, insafa aykırıdır. Şeker üretiminde kendi kendine yeten, dahası üretim fazlası ve ithal ettiği bir miktar şekerden imal ettiği şekerlemelerin ihracatından yüz milyonlarca dolar kazanan ülkemize şeker konusunda yapılmaya çalışılan eleştiri de keza.

Kim tarafından sipariş edildiği bilinmeyen ve ülkemizi birçok konuda sıralamanın en diplerinde gösteren sözüm ona araştırmalar üzerinden değerlendirmeye çalışanların neticede ne kazandığı bilinmez. Ama mesela ifade ve basın özgürlüğü kategorisinde ülkemizi sıralamanın sonlarında gösteren araştırmaları kullananların, medya kuruluşu bile olmayan ülkelerin medya özgürlüğü konusunda öne çıkarıldıklarını fark etmeyişleri, ibretlik.

Ekonomik konularda yıkımın dibini görmüş Arjantin ve Ukrayna gibi ülkeleri ülkemizden daha iyi imiş gibi pazarlamaya çalışanların, G20 üyesi olan Türkiye'nin dünyanın en büyük 20. ekonomisi olduğunu unutmuş olmaları, belki mümkün. Ancak, bunu ve dahi Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) açısından dünyanın 11. ülkesi olduğumuz gerçeğini sık sık hatırlamalarında fayda var.

Demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve benzeri konularda eksikliklerimiz olduğuna dair hususunda nutuklar atmayı sevenlerin, bu konuda bizi mukayese ettikleri ülkelerdeki durum hakkında ne bildikleri, ayrı ve önemli bir mesele.

Batı aşıklarının demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü konusunda toz kondurmadıkları ülkelerin, İsrail'in sürdürdüğü alçakça soykırımla ilgili durumları hatırlandığında, ilgili konulardaki üstünlüklerinin sadece algıdan ibaret olduğu görülür.

Gazze'de yaşananların bir şekilde farkına varıp protesto etmek isteyenlerin başına gelenlere bakarak, Batılı ülkelerdeki özgürlüklerin bizdekine kıyasla neredeyse yok hükmünde olduğunu söylersek, hiç de mübalağa etmiş olmayız.

Eleştiri tabii ki gereklidir ve önünde sonunda hepimiz için faydası olacak yapıcı eleştirilere ihtiyaç da vardır. Ancak, sadece siyaset için ve konunun objektif taraflarını hesaba katmadan yapılan eleştirilerin, yapana bile faydası olmaz.

Özellikle de insafın dinin yarısını olduğunu düşünenlerin eleştiri yaparken insaf dairesinde kalmaları, önemli…