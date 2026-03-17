Fenerbahçe bugün 20.00'de Gaziantep FK maçınaçıkıyor. Geçen hafta Karagümrük karşısında şok yenilgi alan Sarı-Lacivertliler,zirve yarışından iyice uzaklaştı. Kanarya, Kadıköy'de oynayacağı maçta taraftarı tarafından protestoya maruzkalabilir. Saat 20.00'de başlayacak 27. hafta maçı, beIN Sports 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Sarı-Lacivertliler, Kırmızı-Siyahlılar'a karşı oynadığı son 11 maçta üstünlük kurdu. Kanarya, 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere müsabakaların tamamını kazandı.

