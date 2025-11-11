PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İnsanlık uyandığında...

İnsanlık uyandığında...

Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 11 Kasım 2025

Yabancı basının başta Türkiye, bölgemizle ilgili haber ve yorumlarına baktıkça, Batı medeniyetinin muhteşem bir şey olduğunu zannedenlere üzülmemek elde değil.

Esas üzücü olan ise temel esaslarından birisinin objektiflik olması gereken, ancak ortaya çıkışından beri sürekli itibar kaybeden Batı medyasının içinde bulunduğu durum.

Öncelikli problem, Batı basınının İsrail söz konusu olduğunda olup bitenlerle ilgili gerçekleri perdeleme mecburiyeti. Bunun, Siyonist lobinin çeşitli alanlar yanında medya üzerindeki hakimiyeti gibi çeşitli sebepleri var.

Yaşananları Batı medyasından takip edenler de 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında, sadece bilinen şehit sayısının 70 bini bulduğunun farkında. Ancak bir farkla; Batılılara, katledilen Gazzeliler suçlu, katleden İsrail ise masum olarak takdim ediliyor.

İki senedir Gazze'ye yönelik saldırıları, sebebi bilinmeyen patlamalar, can kayıplarını sanki kendiliğinden gerçekleşen olaylar gibi sunuluyor. Bunun için, gazeteciliğin temel kuralı olan 'Ne, Ne zaman, Neden, Nerede, Nasıl ve Kim' sorularının özelikle de son ikisini es geçmek gerekiyor ve öyle yapıyorlar. Bunun adının gazetecilik ya da habercilik olmadığını, herkes gibi onlar da biliyor.

Dünyanın en vahşi ve alçak saldırganı tarafından bombalanan Gazzelileri terörist, katliamını soykırım aşamasına yükselten İsrail'i ise 'var olma hakkını savunan' masum bir yapı olarak göstermek, aslında zor iş. Ancak sahibinin sesi Batı medyası, Gazzelilerin yıllardır çektiklerinin bir neticesi olarak 7 Ekim 2023'de gerçekleştirdikleri Aksa Tufanı'nı bir tür milat kabul ederek İsrail'in saldırılarını makul göstermeye çabalıyor.

Belki hemen değil ancak orta vadede 'peki 7 Ekim öncesi?' sorularına cevap arayanların iyice artması ile, 1967'ten 2005'e kadar işgal, sonrasında da abluka altında tutulup başka çareleri kalmayan Gazzelilerin sadece tepki gösterme haklarını kullandıkları, ortak bir kabul haline gelecektir.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yöneticilerini çeşitli sebepler ve akıl almaz şirretliği ile kontrol altında tutan Siyonist zihniyetin, Batılılar için de ciddi bir tehlike olduğunu kavrayanların sayısının gittikçe arttığı da bir vakıa.

İsrail'i var eden Birleşmiş Milletler'in acizliği, malum. Ancak, ABD'nin veto kartına rağmen BM'nin icra organı Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhine alınan kararların bile, bu terör yapısını yönetenlere uykusuz geceler geçirtmesi, boşuna değil.

Belki çok iyimser bir yorum olarak görülebilir. Ancak sürekli saldıran, vuran, kıran, katleden terörist İsrail'in, Siyonist şemsiyenin bütün gücüne rağmen, netice olarak insanlığı mağlup edemeyeceğinin altını kuvvetlice çizmek gerek…

Ne zaman olacağı bilinmez. Ancak insanlık gerçek manada uyandığında, Siyonist zihniyetin kaçacak delik arayacağı, kesin…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bir gece ansızın… 09 Kasım 2025, Pazar Nankörlükten öte… 06 Kasım 2025, Perşembe Haysiyet… 04 Kasım 2025, Salı Buzdağının görünen kısmı…. 02 Kasım 2025, Pazar
14 yıllık arkadaşlıktan sonsuz aşka! Sitare Akbaş’tan eşine romantik doğum günü paylaşımı: Evim, eşim, iyi ki…
14 yıllık arkadaşlıktan sonsuz aşka! Sitare Akbaş’tan eşine romantik doğum günü paylaşımı: “Evim, eşim, iyi ki…”
Manisa’da okul müdüründen skandal hareket: Otizmli öğrenciyi merdivenden itti! O anlar kamerada
Manisa’da okul müdürünün otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği anlar kamerada
Atatürk’ün vefatında 2 büyük muamma! 9’u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler’in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi?
Futbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TL’ye maç satarım diyen kaleci
Futbola "temiz eller" şart!
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Sındırgı depremi için kritik değerlendirme