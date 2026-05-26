2026 emlak vergisi ödemelerinde son hafta: Kimler vergiden muaf, sorgulama nasıl yapılır?

Ev sahiplerine emlak vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksiti yatırması için tanınan sürede sona yaklaşıldı. Belediyelere ödenen verginin ilk taksitinin 1 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi borcunu öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasını kullanabiliyor.

Vergi tutarı mülkün bağlı bulunduğu belediyenin internet sitesi üzerinden ya da ilgili belediyeye başvuru yapılarak da öğrenilebiliyor. Emlak vergisi ödemeleri ise taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye yapılan bizzat başvurularla gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Bunların yanı sıra internet bankacılığıyla da emlak vergisi yatırılabiliyor.



KİMLER MUAF?



Tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Sahip olunan tek konutun 200 metrekareden küçük olması gerekiyor.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında.

Emeklilerin muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları şart.

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı için vergi ödemesi 2027'de başlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi