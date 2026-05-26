Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bahşiler Atatürk İlkokulu'nda hayat buldu

Diyarbakır'daki Bahşiler Atatürk İlkokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en güçlü örneği oldu. Okuma köşelerinden sosyal etkinlik alanlarına kadar adeta yeniden doğdu...

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı olan "beceri temelli, öğrenci merkezli ve yaşamla bütünleşen eğitim" anlayışı Diyarbakır'daki Bahşiler Atatürk İlkokulu'nda hayat buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu imkanların yanı sıra Türkiye Yardım Sevenler Derneği olmak üzere birçok kurum ve gönüllünün desteğiyle okulun fiziksel imkanları güçlendirildi.
Okulun önceki hali (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

8 öğretmen ile 130 öğrencinin bulunduğu okulun bahçesinde, okuma köşeleri, okul öncesi oyun alanları, mini futbol sahası ve sosyal etkinlik alanları oluşturuldu.

KÖKLERDEN GELECEĞE

Bu dönüşüm süreci öğretmenler tarafından "Köklerden Geleceğe" adıyla kitaplaştırıldı. Okul müdürü Resul Üstüntaş, "Biz okulda sadece fiziki bir dönüşüm gerçekleştirmedik; çocukların hayallerine de dokunduk" diye konuştu.
Dilek Demir
Dilek Demir

