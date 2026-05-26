18 yaş altı BES’te fon büyüklüğü 102 milyar lirayı aşarak rekor kırdı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla çocuklar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728.8 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı. Böylece çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 100 milyar lira eşiğini aşarak 102 milyar 231.8 milyon liraya ulaştı.Aynı dönemde gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16.5'ini, yani yaklaşık her 6 katılımcıdan 1'ini çocuklar oluşturdu. Bu gruptaki birikimler gönüllü taraftaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4.4'üne karşılık geldi.Sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş grupları bazında 18 yaş altı BES katılımcıları incelendiğinde, bebekler hem fon büyüklüğü hem de katılımcı sayısında öne çıktı. Devlet katkısı dahil en yüksek fon büyüklüğü 9 milyar 868.8 milyon lirayla "sıfır yaş" grubunda kaydedilirken, "bir yaş" grubunun birikimi 6 milyar 480.7 milyon lira oldu.Katılımcı sayısında da "sıfır yaş" grubu 167 bin 557 ile ilk sırada yer aldı. 116 bin 245 katılımcıyla "bir yaş" ve 105 bin 759 katılımcıyla "2 yaş" grubu izledi.Çocukların fon büyüklüğü, yılbaşından 15 Mayıs'a kadar geçen sürede 17 milyar 248.4 milyon lira arttı. Aynı dönemde 18 yaş altı BES'e 57 bin 773 yeni katılımcı dahil oldu.