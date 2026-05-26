10 yaş üzeri araçlara finansman ve kasko kolaylığı: KASKONOMIQ sistemi devreye girdi

Türkiye'de her geçen gün artan sel, su baskını ve heyelan gibi ikincil doğal afet riskleri, araç sahipliği ve mobilite ihtiyacını sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvence temelli bir konu haline getiriyor. Bu yeni risk gerçekliğinden hareket eden Quick Finans, ikinci el oto pazarında bugüne kadar finansman dışında kalan geniş bir segmenti kapsayan yeni modelini devreye aldı.



15 yaş sınırı nedeniyle krediye ve kaskoya erişemeyen yaklaşık 6.5 milyon araçlık park, geliştirilen yeni sigorta ve finansman modeliyle sisteme dahil edilirken; bu dönüşüm yalnızca bir kredi açılımı değil, aynı zamanda güvence odaklı yeni bir dönem anlamına geliyor. Quick Finans'ın bu modelinin en kritik farkı, grubun amiral gemisi Quick Sigorta tarafından geliştirilen KASKONOMIQ çözümüyle entegre olması.



ULAŞILIR KASKO



Özellikle 10 yaş üzeri araçlar için erişilebilir hale getirilen bu yapı sayesinde; sel, su baskını, yangın ve deprem gibi artan afet riskleri başta olmak üzere tüm risklere karşı koruma sağlanıyor; araç değerine uygun, ulaşılabilir maliyetlerle genişletilmiş kasko imkânı sunuluyor; finansman ile sigorta aynı çatı altında birleşerek tam bir güvence modeli oluşturuluyor.



YAŞI DEĞİL, GÜVENCE ÖNEMLİ



Yapılan değerlendirmede, bugün gelinen noktada meselenin yalnızca araç finansmanı olmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İklim kaynaklı risklerin arttığı bir dönemde, 10 yaş üzeri araçların hem finansmana hem de sigorta güvencesine erişimini birlikte sağlıyoruz.

KASKONOMIQ ile desteklenen kredi modelimizle, 'her yaşta araca erişim' yaklaşımını, 'her koşulda güvence' anlayışıyla tamamlıyoruz."



