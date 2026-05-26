65 yaş üstü nüfusta kritik eşik aşıldı sektör harekete geçti: Hayat sigortasında uzun yaşam dönemi
Türkiye'de hızlanan demografik dönüşüm, hayat sigortasını vefat odaklı klasik yapıdan çıkarıp uzun yaşamın finansmanı, bakım ihtiyacı ve düzenli gelir modelleri etrafında yeniden şekillendiriyor.
Giriş Tarihi:
Türkiye'de değişen nüfus yapısı, hayat sigortacılığının rolünü yeniden tanımlayan bir süreci beraberinde getiriyor. Ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfus oranının artması, bireylerin yalnızca risklere karşı korunmasını değil, aynı zamanda uzun vadeli finansal güvenceye erişimini de daha kritik hale getiriyor. Bu çerçevede hayat sigortacılığı, geleneksel vefat teminatı odaklı yapının ötesine geçerek; bireylerin yaşam süresine yayılan gelir, bakım ve güvence ihtiyaçlarını kapsayan daha bütüncül bir alan olarak öne çıkıyor.
DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM
Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranı son yıllarda dikkat çekici bir artış gösteriyor. 2020 yılında yaklaşık yüzde 9.5 seviyesinde olan bu oran, bugün yüzde 11'in üzerine çıkmış durumda. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlar ise bu artışın devam edeceğini ve 2050'ye gelindiğinde yüzde 20'nin üzerine çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bu tablo, hayat sigortacılığı açısından doğrudan bilanço, risk ve ürün yönetimi meselesi anlamına geliyor.
Çünkü daha uzun yaşam süresi, sigorta şirketleri açısından daha uzun süreli yükümlülükler ve daha karmaşık finansal planlama ihtiyacı demek. Küresel ölçekte de benzer bir eğilim söz konusu.
OECD ülkelerinde yaşlı nüfus oranının önümüzdeki yıllarda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması bekleniyor. Türkiye henüz bu seviyede olmasa da aynı eğilim doğrultusunda ilerliyor. Bu durum, sektörün bugünden hazırlık yapmasını gerektiren yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Bu dönüşümün kapsamı yalnızca oran artışıyla sınırlı değil.
ORTANCA YAŞ 34.9
TÜİK'in 2025 verileri, nüfusun yaş yapısındaki değişimin daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Ortanca yaşın 34.9'a yükselmesi ve yaşlı bağımlılık oranının yüzde 16.2'ye çıkması, demografik baskının giderek belirginleştiğine işaret ederken; yaklaşık her dört haneden birinde en az bir yaşlı bireyin bulunması, yaşlanmanın sosyal ve ekonomik etkilerinin hane düzeyinde hissedilmeye başladığını ortaya koyuyor. Bu çerçeve, hayat sigortacılığı açısından risk tanımının ve ürün kapsamının yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor.
DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM
Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranı son yıllarda dikkat çekici bir artış gösteriyor. 2020 yılında yaklaşık yüzde 9.5 seviyesinde olan bu oran, bugün yüzde 11'in üzerine çıkmış durumda. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlar ise bu artışın devam edeceğini ve 2050'ye gelindiğinde yüzde 20'nin üzerine çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bu tablo, hayat sigortacılığı açısından doğrudan bilanço, risk ve ürün yönetimi meselesi anlamına geliyor.
Çünkü daha uzun yaşam süresi, sigorta şirketleri açısından daha uzun süreli yükümlülükler ve daha karmaşık finansal planlama ihtiyacı demek. Küresel ölçekte de benzer bir eğilim söz konusu.
OECD ülkelerinde yaşlı nüfus oranının önümüzdeki yıllarda yüzde 30 seviyelerine yaklaşması bekleniyor. Türkiye henüz bu seviyede olmasa da aynı eğilim doğrultusunda ilerliyor. Bu durum, sektörün bugünden hazırlık yapmasını gerektiren yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Bu dönüşümün kapsamı yalnızca oran artışıyla sınırlı değil.
ORTANCA YAŞ 34.9
TÜİK'in 2025 verileri, nüfusun yaş yapısındaki değişimin daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Ortanca yaşın 34.9'a yükselmesi ve yaşlı bağımlılık oranının yüzde 16.2'ye çıkması, demografik baskının giderek belirginleştiğine işaret ederken; yaklaşık her dört haneden birinde en az bir yaşlı bireyin bulunması, yaşlanmanın sosyal ve ekonomik etkilerinin hane düzeyinde hissedilmeye başladığını ortaya koyuyor. Bu çerçeve, hayat sigortacılığı açısından risk tanımının ve ürün kapsamının yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi