Ekrem Kızıltaş

İçeride kurulan masadakileri selamlayarak oturan Melih Bey:

- Hayırlı sabahlar, siz sormadan ben söyleyeyim: Son BM zirvesi, Cumhurbaşkanımızın katıldığı zirvelerin en verimlilerinden birisi oldu. Konuşmasının büyük bir kısmını konuya ayıran Cumhurbaşkanımız sayesinde Gazze zirvenin en önemli konusu olurken, aralarında Güvenlik Konseyi üyeleri İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin Filistin'i tanıması ile İsrail'e ve mecburi destekçisi ABD'ye muhteşem goller atıldı…







Mehmet:

- Gazze'de, 700 günden fazladır devam eden soykırımı dile getirip, Gazze'de katleden sivillerin sayısının 65 bini aştığı, enkaz altında kaç cenazenin olduğunun bilinmediği gibi ölenlerin 20 binden fazlasının çocuk olduğunu, İsrail'in Gazze'de, son 23 aydır her saat bir çocuğu acımasızca hayattan kopardığını ve artık açlık silahıyla da insanları katlettiğini vurguladıktan sonra izleyenlere gösterdiği üç fotoğraf, özellikle de soykırımı görmezden gelenlerin suratına vurulan tokatlar gibiydi… İhsan, araya girerek:

- Bu dediklerinize ilaveten, Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda söyledikleri de önemliydi. Bu arada Kuzey Kıbrıs konusunu gündeme getirmeyi de unutmadı tabii… Melih Bey:

- İlgili ülkelerin katılımıyla yapılan Gazze ile ilgili özel toplantı da aynı şekilde. Katar, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderlerinin yanında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Mısır Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da yer aldığı toplantıda neler konuşulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak aynı günde yaptığı 32 görüşme arasında, bu toplantının 'en önemlisi' olduğunu söyleyen Trump'ın, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmeyeceği ve Gazze'de akan kanın duracağına dair açıklamaları, ciddi gelişmeler olacağına işaret…







Selim:

- Dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Trump'la tek görüşmeyle her meseleyi halletmek mümkün değil' diyen Cumhurbaşkanımızın, 'Bu temas, birçok konuda anlamlı ilerleme sağlamamıza yol açtı. Akan kanın durması noktasında mutabıkız. Sayın Trump Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Bir anlayış birliği oluştu' şeklindeki sözleri, ümit verici… Remzi:

- O toplantıda sırasında çektirilen fotoğraf da çok önemliydi bence. Daha önce Avrupalı liderleri adeta iplik gibi karşısına dizen Trump'ın, masada Cumhurbaşkanımızla eşit düzeyde oturması, anlayana çok şey ifade ediyor…

- Anlayana sözü önemli. Gezi öncesinde kafaları karıştırmak için algılar üreten CHP cenahı hoşlanmasa da Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti, hakikaten ciddi kazanımlara vesile oldu. … Mustafa:

- CHP cenahı demişken, ne idi o Trump'ın görüşme için Boeing alma şartı koştuğu gibisinden saçma sapan iddialar?..

- CHP, şaşkın ördek misali. Yapacak bir şey bulamayınca yalan üretiyorlar. Boeing'den uçak alımı, THY'nın 2023'den beri üzerinde çalıştığı bir konu. Toplamda 492 uçağı bulunan THY'nın uçaklarının 216'sının Boeing ve 276'sının Airbus olduğunu, önümüzdeki 10 yıl için Airbus'la 335 uçak bağlantısı yaptığını CHP'liler bilmiyorsa, büyük ayıp. Görüşmeler devam eden Boeing'le yapılan 225 uçaklık anlaşmanın son gelişmelerle en ufak bir alakası yok yani… Mehmet:

- Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapması da çok güzel oldu…





- Bilindiği gibi 58 yıl gibi uzunca bir aradan sonra BM Genel Kurulu'nda konuşan ilk Suriye lideri olan Şara'nın, 'Suriye, dünya milletleri arasında hak ettiği yeri geri alıyor' sözü hakikaten önemli. Cumhurbaşkanımızın konu ile ilgili çeşitli görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Bu, YPG/YPD/SDG problemi ile ilgili dikkat çekici gelişmelerin yaşanma ihtimalinin de arttığını gösteriyor… Mehmet:

CHP, bildiğiniz gibi…

- Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'nin ana muhalefet partisinin iç problemlerine takılıp kalması ve ülkemiz lehine gelişmelere olan ilgisinin yalnızca doğruları çarpıtmaya çalışmak olması ne kadar acı… Melih Bey:

- Haklısınız, ama malzeme bu. Bir zamanlar devletten yanı tavrı ile öne çıkan CHP'nin artık siyasi husumeti devlet husumeti haline getirmesi ve partiyi yönetenlerin adeta devlet düşmanı gibi davranıp, bölge üzerinde hesapları olan dış güçlerle aynı dili kullanmaları, hakikaten üzücü. Ama yapabileceğimiz bir şey yok… Mustafa:

- Bir yandan kurultay davasının sonucu beklenirken bir yandan olağanüstü kurultay yapmaları ve bu arada 39. olağan kurultay için de hazırlık yapmaları, hakikaten baş döndürücü. Bu hususu nasıl yorumluyorsunuz?..

- İlk düğme yanlış iliklenince sonrakilerin düzgün iliklenmesi mümkün olmaz. Mahkemelik olan CHP'nin 38. Genel Kurultayı ile ilgili konu kapanmadıkça o yönetimin aldığı her karar yok hükmündedir. Dolayısıyla nasıl ki daha önce genel başkan çağrısı ile yaptıkları olağanüstü kurultay bir işe yaramadıysa, şimdi güya delegelerin çağrısı ile yaptıkları olağanüstü kurultay da bir işe yaramayabilir… Mehmet:

- YSK'nın olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetmesinin anlamı ne?..

- YSK, şekli esaslara bakarak karar verir. Delegelerin talebi üzerine yapılan bir olağanüstü kurultayın devamına hükmetmesi, kendisi açısından makul. Ancak süren davada, iradeleri sakatlanan delegelerin yaptıkları icraatın geçersiz olduğu kararı verilirse, bütün çabaların çöpe gideceği de aşikar… İhsan:

- CHP'deki kavga hiç ara vermeden devam edecek demek ki?..

- Öyle. Mesele, İmamoğlu'nun bir şekilde partiyi ele geçirmiş olması ile alakalı. Hepsi de CHP'li olduklarını söyleyenler arasında ve tamamen iç hesaplaşmalardan kaynaklanan ciddi bir çekişme söz konusu. Düşündürücü olan asıl husus ise olup bitenlerden büyük üzüntü duysalar da kendilerini CHP'li olmaya mecbur hissedenlerin sessizliği. Konuşurlarsa köşeye atılacaklarını bilmelerinden gelen bir sessizlik bu... Mehmet:

- Katılıyorum. CHP'deki kaosun birilerinin akçalı işlere bulaşmaları ile ilgili olduğunu çok iyi biliyor olsalar da ağızlarını bıçak açmayan ağır CHP'li ağabeylerin durumu hakikaten vahim. Ancak, asıl önemli olan, bunların hangi sebeple olursa olsun sessiz kalmalarının CHP'nin adam olmayacağını gösteriyor olması bence… Melih Bey:

- Doğru. Bu arada Gazze'deki ablukayı kırıp yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu da epey mesafe almış durumda. Yol boyunca İsrail'in birtakım saldırılar yaptığını ve her ne kadar açıktan olmasa da başta TSK olmak üzere bölgedeki devletlerin filoyu korumak için ciddi çabalar harcadığını da biliyoruz.







Cenab-ı Hakk yollarını açık eylesin inşallah. Bu arada önümüzdeki hafta buluşabilmek ümidiyle ben de müsaadenizi istiyorum... İhsan:

- Melih Bey'e teşekkürler. Umulur ki Gazze'de ve Suriye'de hepimizin arzu ettiği şekilde güzel gelişmeler yaşanır. Cenab-ı Hakk yar ve yardımcımız olsun…

- Amin…