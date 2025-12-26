T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/120

KARAR NO: 2025/312

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekileri İSSA DAMEDİ ve JEHAD SHARAB olan dosyamızda sanıklar ZEHRA BAYSAL ve GÜRCÜ PAMUK haklarında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 01.10.2025 tarihli ilamı ile Yağma suçundan Beraat kararı verilmiş ve verilen karara vekalet ücretine yönelik sanık müdafilerince ayrı ayrı istinaf talebinde bulunulmuş olup Feras ve Nawal oğlu, 31.03.1986 Arabistan doğumlu müşteki İSSA DAMEDİ ile Rızık ve Amal oğlu, 1984 Filistin doğumlu müşteki JEHAD SHARAB'ın tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurmadıkları yada sanık müdafilerinin istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadıkları takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.12.2025

Basın No: ILN02369889 #ilan.gov.tr