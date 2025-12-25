Ekrem Kızıltaş

Her fırsatta lafı döndürüp dolaştırıp İmamoğlu'na getirmek mecburiyetinde olduğu anlaşılan CHP Genel Başkanı, son grup toplantısında da şaşırtmadı.

Özel'in, Türkiye'de can ve mal güvenliği riski olduğu, yatırım yapmak isteyenlerin ürktüğü, turistlerin bile gelmek istemediği ve benzeri, selefi Kılıçdaroğlu'nun da kullanmayı çok sevdiği iddialar, esas konunun garnitürü belli ki.

İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddialarının ispatlanamadığını tekrarlayan Özel'in, 'ne içiyor acaba?' dedirten sözlerinin en dikkat çekici cümlesi, 'İmamoğlu'nun AK Parti'nin beş yılına göre iki katı iş yaptığını görüyoruz' şeklinde.

Bu tür bir sözün devamı olarak bazı örnekler verilmesi adetten olduğu için, İstanbul'da yaşayan ve dolayısıyla neler yapıldığını ve tabii ki yapılmadığını bilenlerin bazı örnekler verilmesini bekledikleri, kesin.

Vakti olmadığı için olsa gerek, uzun grup konuşmasında herhangi bir örnek vermemiş Özel. Olmadığı için, verememiş daha doğrusu. Ancak nasıl olsa inanacak bir kitle olduğunu bildiği için, sadece iki katla yetinmeyip, aslında 'dört kat bir beceriklilik' olduğunu öne sürerek, inanmayanların da araştırmalarını istemiş.

Sözlerinin bundan sonrası, adeta tekerleme gibi: 'Bir kişi dört katını yapamaz. Sihirbaz olsa yapamaz. Demek ki önceden üç katını çalan varmış. Dörtte üçünü çalan varmış, çalmayınca olmuş bu… İmamoğlu öncesi beş yıl, İmamoğlu'nun beş yılı. İki kat iş, yarı fiyatına yapılıyor, yarısı maliyetine yapılıyor.'

Adaylığında mevcut metro hatlarını ikiye katlayacağı sözünü veren İmamoğlu'nun, 2019 sonrası bir metrelik bile yeni metro projesi yapmadığını biliyoruz. AK Parti'nin başladığı hatlardan bazılarında ufak tefek işler yapan İBB eski başkanının, birçok projeyi iptal ettiğini ve kazılan bazı metro tünellerini doldurduğunu da.

Aylarca 'Dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek metropol' yazılı afişlerle, Ulaştırma Bakanlığı'nın yürüttüğü metro projelerin kendininmiş gibi yutturma çabalarına hiç değinmeyelim.

Her yıl en az 20 bin kentsel dönüşüm ve 3 bin de sosyal konut olmak üzere toplamda 115 bin konut yapma sözü verip, ilk dönemini hepi topu 3 bin konutla kapattığını ve bunların bir kısmının da AK Parti döneminde başlatılanlar olduğunu söylemek bile gereksiz.

AK Parti döneminde İETT filosuna her yıl 450 yeni otobüs ilave edilerek filo yaş ortalaması genç tutulurken, İmamoğlu'nun ilk döneminde alınan toplam otobüs sayısının sadece 405 olması ve bu arada filo ortalama yaşının epeyce yükselmesi de dikkat çekici bir başarı(!) örneği.

Önceden üç kat çalan varmış iddiasında bulunan Özel, 2019'dan beri İBB'nin kullandığı trilyonluk bütçenin nerelere harcandığını bir araştırır ve belli ki mecburiyetten şimdilik yere göğe sığdıramadığı 'Ekrem başkan'ın kaç kat çaldığını açıklayıverir...

Gidişata bakılırsa yakında bu da olacak zaten…