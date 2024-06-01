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Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş Mecburiyet!..
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 1 Haziran 2024

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Mecburiyet!..

İsrail'in dünyanın gözleri önünde işlediği tarihte benzeri az görülmüş vahşete göz yummakla kalmayıp katkı da sağlamak mecburiyetini izah edebilmek kolay değil. Geçmişlerinde bulunan utanılacak şeyler, katile mecburen destek olan ve hatta alkışlayanlardan çoğunun esas problemi…

Aynı inançtan olmadıkları katilleri desteklemekle kalmayıp bir de alkışlayanların, vaktiyle işledikleri rezilliklerin medyada yer almaması için bedel ödedikleri, akla yakın ihtimallerden birisi.

İsrail'in melanetlerini desteklemek ve alkışlama vazifesini aksattıkları takdirde kayıtlı pisliklerinin ortaya saçılacağını bilenler, kuklaların önemli bir kısmını oluşturuyor gibi. Pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş benzeri rezilliklerle dolu Jeffrey Epstein dosyalarının Mossad'ın elinde olması, konuyu anlamak açısından kafi.

Tarihin en büyük alçaklığına gözlerini yuman ve hatta destek olanlar arasında, makamlarını kaybetmek istemeyen ya da daha önemli noktalara gelebilmeyi hayal edenler de çoktur, muhakkak. Pozisyonunu korumanın ya da daha iyisine kavuşabilmenin Siyonistlerin desteği ile mümkün olduğuna inananların, ruhlarını satmakta mahzur görmedikleri de düşünülebilir.

Dünya çapında 15 milyonluk bir nüfusa sahip Yahudiler içindeki Siyonistlerin ABD'yi finans ve medya gücü ile adeta sustalı maymuna çevirdikleri, herkesin malumu. Kendileri gibi olmak yerine çeşitli sebeplerle ABD'nin kuklası gibi davranmak mecburiyetinde kalan bazı AB ülkelerini de aynı kategoriye dahil edebiliriz.

Ancak, ABD'de ve gerekse bazı AB ülkelerinde İsrail'in, dünyanın gözleri önünde akıl almaz vahşetler icra etmesine karşı ayaklanan yüz milyonlar, yeni ve hesaplanmayan bir gelişme. Yıllarca süren gayretlerle inşa edilen 'yüz milyonlarca Müslüman arasına sıkışmış zavallı İsrail' algısının, yerini BM ve Güvenlik Konseyi de dahil kimseyi takmadan ölüm yağdıran katil İsrail gerçeğine bırakması, nispeten yeni bir gelişme…

Başkalarına demokrasi ve insan hakları nutukları atmaya devam eden ABD ve Avrupa'daki kukla yönetimlerin, İsrail'in melanetlerine karşı çıkan vatandaşlarına akıl almaz sertlikte müdahalelerde bulunmaları da yeni bir aşama. Ancak bu kuklaların İsrail'in isteklerini yerine getirmek için oluşturdukları iklimin, Siyonistlerin işine gelmeyecek sonuçlar doğurma ihtimali de oldukça yüksek.

Dünyanın çok geliştiği, artık medeniyetin zirvesinde olduğu masallarının anlatıldığı bir vasatta, çocuklar ve kadınların ağırlığını oluşturduğu masum Gazzelilerin canlı yayında katledilmesini, insanımsılar içine sindirebilse de insanlığın kabul etmesi, mümkün değil.

Pisliklerle dolu geçmişleri ya da iğrenç emelleri dolayısıyla kendilerini katil Siyonistlere satan ya da kiralayanların, mecburiyetlerinin faturasını Gazzeli masumlara ödetmeleri, işin en acı yanı…

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