Evdeki hesaplar…

Listelerin kesinleşeceği 19 Nisan'a kadar ufak tefek bazı düzenlemeler dışında ciddi bir değişiklik olmayacağına göre, partilerin listeleri artık kesin.

Büyük iddialarla ortaya çıkıp burunlarından kıl aldırmaz tavırlarla ahkam kesen ufak partilerin liderleri, evdeki hesaplarının çarşıya uymadığını gördüler. Milletimiz nezdinde karşılıkları olduğu hayaliyle boylarından büyük laflar etseler de, netice olarak vaktiyle muhalif oldukları CHP listelerinde yer bulabilenlerin durumu ibretlik.

Altılı Masa olarak yola çıkıp, masada olup olmadığı hep tartışılan HDP'nin desteği ile artık Yedili Masa olarak anılan ittifak, bundan böyle mensubu olan partilerin benzemezliğine ek olarak, teröre karşı gerektiği gibi duramamanın ağırlığını da sırtında taşıyacak.

CHP listesinde ufak partilere ayrılan 60 kişilik yerin sebebiyet verebileceği sıkıntılar, sürecin en dikkat çekici konularından. Yıllardır bu partiye hizmet eden ve bir gün karşılığını alabileceğini umarken listedeki yerlerini başkalarına bırakmak zorunda kalan CHP'lilerin kızgın olduklarını söylemeye bile gerek yok.

CHP'lilerin memnuniyetsiz olduğu bu durumdan ufak partilerin kitlelerinin de ciddi şekilde rahatsız olduklarını vurgulamak gerek. Büyük iddialarla yola çıkıp seçimlerle ilgili hayaller kuranların, partilerinin tepesindeki bazı isimlere CHP listelerinde verilen 20-30 kişilik yer sebebiyle mutlu oldukları söylenemez. Hele de listelere yerleşebilenlerle alakalı olarak FETÖ ve başka bazı bağlantılar da gündemde ise.

İttifakı oluşturan ve çeşitli müdahalelerle masadakileri bir arada tutabilenleri memnun ettiği şüphesiz olan bu durum, bilinçli seçmenlerin aklına 'kırk katır mı, kırk satır mı' misalini getirmiş olmalı.

Masayı oluşturanların talebi ve matematik mecburiyet sebebiyle HDP ile iş tutmanın, ülkenin varlığı, birliği ve bekası ile ilgili problemler doğurma ihtimalinin yüksekliği, seçmenlerin kafasını karıştıracak hususlardan sadece birisi.

HDP beklentileri arasında bulunan kayyım uygulamasına son verilmesi, sınır ötesi harekatların durdurulması, hapishanelerdeki bazı isimlerin salıverilmesi gibi vaatler, CHP ve İyi Parti'ye oy verecek seçmenlerin kafalarındaki soru işaretlerinden bazıları. Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği KHK'lıların görevlerine iadesi meselesi, masanın varlık sebeplerinden ve bu da ciddi bir sıkıntı.

CHP listelerinden aday gösterilen ufak partilere mensup bazı adayların geçmişte ve halen FETÖ ile birlikte anılmaları, Yedili Masa'nın kazanması için oy vermesi düşünülebilecekler açısından bir başka problem.

İşin özeti, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkan ancak en ufak hazırlıkları bulunmayan Altılı Masadakilerin, 'dostları' yani dış mihraklar ve içerdeki marjinaller ile milletimizi kandırmakta başarı sağlamaları kolay değil…

Evdeki hesap çoğu zaman çarşıya uymaz çünkü!..