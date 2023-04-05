Seccade krizi!..

Son günlerin en hararetli tartışmalarına sebep olan Kılıçdaroğlu'nun 'seccade' olayı, milletimizin değerlerini paylaşmak bir yana öğrenmek bile istemeyenlerin başlarına gelebileceklere bir örnek.

Olay, İBB Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi'yle balıkçıda buluşması gibi. O da önce inkar edilmiş, sonra bir saat sürdüğü söylenmiş, üç saat olduğunu gösteren MOBESE görüntüleri ortaya çıkınca ortalık fena karışmıştı. Seccadeye ayakkabıyla basma ile ilgili ilk görüntüye montaj diyenler ikinci görüntü çıkınca susup kaldılar, malum.

İftar edilen mekanın yönetici odasında birkaç kişiyle yapılan özel bir görüşmenin 'kalabalık' olduğu ve benzeri bahanelerle de olsa, CHP Genel Başkanı'nın üzüntü beyanı önemli. Ancak kraldan fazla kralcılar konuyu kaşımaya ve cahili oldukları konularda ahkam kesmeye başlayınca, işin rengi değişti.

Bilgilerinin cehalet seviyesinde olması bir yana insanımızın değerlerine aşina bile olmayanlar, herhalde biraz da yalakalık yapabilmek için Kılıçdaroğlu'nu aklama çabasına giriştiğinde, üçüncü fotoğraf ortaya çıktı.

Dördüncü, beşinci ve başka fotoğraflar çıkıp çıkmayacağını ve bu işe CHP içi birtakım mihrakların müdahil olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak, iftara gittiği mekanın özel bölümünde milletvekili aday adaylarından birisi ile görüşen ve bu arada bazı fotoğraflar çektiren Kılıçdaroğlu'nun, az önce birilerinin namaz kıldıkları anlaşılan seccadeye ayakkabıları ile bastığı, bir gerçek.

Ayakkabıyla basan kişinin üzüntü beyanı ile bitebilecek bir konuyu kanırtma merakının bizi getirdiği noktadayız şimdi. Eğer yeni fotolar ortaya çıkacak olursa, konuyu kanırtanların CHP içinden oldukları da netlik kazanmış olacak.

Bu arada seccadeye aşinalıkları bilinen ama Kılıçdaroğlu'yla yakınlık merakına düşenlerin, seccadelerin seccade değil halı parçası olduğu ve benzeri açıklamalarının komik kaçtığını söylemek gerek. Fotoğraflar, Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin iki adet seccade üzerine basarak poz verdiklerini net bir şekilde gösteriyor.

Seccadeye aşinalıkları olmayıp, dedeleri ve ninelerinden örnek verebilenlerin söylediği gibi, namaz kılanların seccadeleri kaldırması gerekirdi belki. Ancak namazlarını kılıp seccadeleri kaldırmayanların, az sonra başkalarının namaz kılacağını düşündükleri unutulmamalı.

Mesele şu ki, her konuda olduğu gibi ilgili konuda da eğitim şart!. Bu ülkede yaşayan ve bir şekilde siyasete soyunanların karşı olsalar bile inançlarımızla ilgili detayları öğrenmelerinin önemi, şu seccade olayıyla bir kez daha kendini gösterdi…

Bu arada dindarları oy verme konusunda kandırabilmek niyetiyle Kılıçdaroğlu'na 'mücahit' bile diyebilenlere iş düşüyor. Vakit yeterli olmasa bile CHP Genel Başkanı'na inancımızın bazı detayları ile ilgili hızlandırılmış bir kurs verseler iyi olur!

Aksi halde seçime kadar daha çok çam devirir…