Biraz samimi olun!..

'Halletmek istiyor gibi gözükerek halledilmesine engel olma' eğilimi, Başörtüsü meselesini Altılı Masadakiler açısından tam bir samimiyet testine dönüştürdü.

Anayasa değişikliği yaparak konuyu temelden çözme teklifine karşı çıkan altılı masadakilerin, Cumhur İttifakını 'samimiyetsizlikle' suçlamaları, komikten de öte.

Aile fertleri Başbakanlığı günlerinde bile başörtüsü yasağına maruz kalan ve konuyu vücudunu taşın altına koyarak halleden Cumhurbaşkanımızın samimi olmadığını telaffuz edebilmeleri, tuhaf…

Başörtüsüne yönelik 'bir metrekarelik bez parçası' ve benzeri değerlendirmeleri ile bilinen Kılıçdaroğlu'nun ve dindarları sindirmeye yönelik 28 Şubat kararlarını 'mutlaka uygulayacağını' haykıran Akşener'in başörtüsü konusunda samimi olabileceğine, kim inanır?..

Açtığı yaralar henüz taze olsa da başörtüsü yasağının kalmadığı bir dönemdeyiz, hamdolsun. CHP Genel Başkanı'nın 'başörtüsü meselesini kanunla çözme' teklifi, altılı masadaki 'muhafazakar' partilerin 'dindarlar CHP'den korkuyor' uyarısı sebebiyle, dindarları aldatmaya yönelik bir adımdı, olmadı.

Güya serbestlik sağlamayı amaçlayan teklifin muhtemel yasakları akla getirmesi, meselenin hallini 'kullananların başörtüsünden kendi istekleriyle vazgeçmelerinde' gören CHP zihniyeti ile alakalı.

Cumhurbaşkanımızın 'madem hassasiyetiniz var, o halde anayasa değişikliği ile kökten halledelim' teklifi karşısındaki tavırları, CHP ve başını çektiği ittifakın meselenin çözümünü istemediklerinin göstergesi.

İP'in konuyu din ve inanç özgürlüğünden çıkarıp genelleştirme çabasını yansıtan değişiklik önerisi ve benzeri girişimler, meseleyi sulandırmaya yönelik. Bir yandan istiyormuş gibi yaparak bir yandan da değişikliği engellemeye çabalıyorlar yani.

Milletimiz, başörtüsü konusunda kimin samimi kimlerin gayri samimi olduğunu çok iyi biliyor. Siyaseten değişik gözükmeye çabalayan CHP'nin kesin başörtüsü düşmanı olduğunun, İyi Parti'nin ikircikli davrandığının, tek milletvekilli SP hariç altılı masadaki diğer partilerin kendilerini akışa bıraktıklarının herkes farkında…

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oylarıyla gerçekleşmesi mümkün olmayan değişikliğin gerçekleşmemesi, altılı masa açısından ciddi risk.

Olabilecek en iyi şey, anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan gerçekleşmesi. Değişikliğe mani olmak için çabalayan ve bu arada hayatı boyunca başörtüsü yasakları ile mücadele eden bir lideri ve beraberindekileri 'samimiyetsizlikle' suçlayanların, bunun faturasını ağır ödeyeceklerini söylemeye bile gerek yok!..

CHP ve İP, mensuplarının bir kesiminin mi yoksa milletimizin bakışını mı esas alacağına karar vermeli. Diğerleri de, bu partilerin dümen suyuna gitmenin orta ve uzun vadede kaybettireceklerini unutmamalı…

Altılı Masadaki partiler, başörtüsü konusunda artık gerçekten samimi olmalı!..