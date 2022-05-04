Gözleri yorganımızda!..

Ülke olarak halimizi tasvir hususunda kullanılabilecek mebzul miktarda örnek mevcut. Nasreddin Hoca'nın 'yorgan gitti kavga bitti' fıkrası, bunlardan birisi.

Bir gece evinin önünde gürültü duyup, yorganına sarılarak aşağı inen Nasreddin Hoca, kavga bitip eve döndüğünde yorganının sırtında olmadığını fark eder. Neler olup bittiğini soran hanımına da, 'yorgan gitti, kavga bitti' cevabını verir.

'Yorgan' ile kasıt, millet olarak bugün itibariyle sahip olduğumuz maddi ve manevi imkanlar… Söz konusu yorganın kapsayıcılığı açısından halinden memnun olmayanların varlığı bir sır değil. Ancak, yorganımızın peşinde olanlar, sahip olduğumuz imkanların bizim için lüks olduğunu düşünüyorlar ve bu konuda oldukça da ısrarlılar.

Bilmemiz geren, ülkemizi hedef alan saldırıların ardındaki mihrakların ve içerideki maşalarının asıl derdinin, yorganımız olduğu…

Başta ekonomimiz olmak üzere ülkemize yönelik saldırılar, 2000'lerin başında 3 bin dolar olan kişi başına milli gelirimizin 12.500 dolarla zirveye çıktığı 2012'den sonra başlatıldı, biliyorsunuz.

Kişi başına 3 bin doların, mesela hastane ve ilaç kuyrukları, 40-50 öğrencinin tıka basa doldurulduğu derslikler manasına geldiğini düşünürsek konu daha iyi anlaşılabilir. Böylesi bir durumun hemen her sahada yokluklar ve sıkıntılar manasına geleceğini izaha bile gerek yok…

Ekonomik saldırılar sebebiyle kişi başına milli gelir 9 bin dolar seviyelerine inmiş olsa da, Türkiye olarak 2000'li yıllarla mukayese edilemeyecek derecede geniş imkanlara sahibiz.

Bize saldıranlar ve uzantıları, kişi başına 3 bin dolar seviyesindeki milli gelirin bizler için yeterli olabileceği, 9 bin dolardan kırpacakları kişi başına 6'şar bir doların kendi kasalarına girmesi gerektiği kanaatindeler…

Bu taleplerinin siyasi sahadaki temsilcilerinin CHP'nin başını çektiği benzemezler ittifakı olduğunu söylemeye bile gerek yok. Bunun iddialı olduğunu düşünenlerin, bu güruhun ülkemizin yıllardır karşı karşıya olduğu saldırılar konusundaki tavırlarına bakmaları yeterli.

Durmaksızın saldıran dış mihraklarla adeta paralel hareket eden CHP ve beraberindekilerin, milletimizin imkanlarını hedef alan çeşitli saldırılar karşısında gıklarını bile çıkarmadıkları hepimizin bildiği bir şey.

Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz yılın sonunda döviz üzerinden başlatılan saldırılardan adeta memnuniyet duyduklarını hatırlamak yeterli. Saldırılara seslerini çıkarmayanların, Kur Korumalı Mevduat kararı sebebiyle karalar bağladıkları ve faydalarını hepimizin bildiği bu sistemi yerden yere vurdukları da sır değil.

Gıda fiyatları üzerinden oynanan pahalılık oyunlarına, CHP'nin başını çektiği ittifakın irili ufaklı üyelerinin ses çıkarmaması da, bir başka gerçek…

Hülasa: Yorganınıza sahip çıkmaya bakın… Çünkü onda gözü olanlar saldırılarını yoğunlaştırıyor…