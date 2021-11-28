Senkronize alçaklık…

Tezgah belli ki büyük. Birileri aç kurtlar gibi döviz piyasasına saldırırken, onlarla beraber hareket eden uzantıları da hep bir ağızdan, 'yönetemiyorsunuz, istifa edin' diye bağırıyor...

Senkronize bir alçaklıkla karşı karşıyayız yani…

Yönetme deyince eline kimsenin su dökemeyeceğini 19 yıldır ispatlayan bir iktidar işbaşında oysa. Salgının zorlayıcı şartlarına rağmen ayrışarak büyüyen bir ekonomi, harıl harıl çalışan fabrikalar sayesinde artan üretim, azalan işsizlik, rekor üstüne rekor kıran ihracat, uzunca bir süredir ilk defa cari fazla verilmesi söz konusu.

Aklı başında herkesin teslim edeceği gibi, ülkemiz hakikaten iyi yönetiliyor. Ancak vesayete boyun eğen Türkiye'yi özleyen birileri, akıl almaz bir şekilde dövize yüklenerek dengemizi bozmaya çalışıyorlar.

Daha önce de yaptıkları gibi, döviz saldırısı ile faizlerin yükseltilmesini ve bu arada Merkez Bankası'nın rezervlerini seferber etmesini bekliyorlardı. Böylelikle kendileriyle senkronize çalışan uzantılarına '128 milyar dolar nerede?' benzeri sorular sorma imkanı doğacaktı.

Bekledikleri olmayınca iyice çıldırdılar ve herkesin anlayacağı bir şekilde saldırılarını kanırtarak sürdürdüler. Nerdeyse dakika başı değişen döviz fiyatları, konunun ekonomi ile ilgisi olmadığının ve yapılanın açık bir saldırı olduğunun ilanıydı.

Hiçbir ekonomik izahı olmadığı halde, birkaç gün içinde dövizin kasıtlı olduğu açık bir şekilde yükseltilmesi, herkesin karşı çıkması gereken vahim bir durum.

Başta CHP ve İP'in genel başkanları olmak üzere, bu kadar açık bir saldırıya karşı çıkması gerekenlerin suskunluğu, 'dostlarının da yardımıyla bir şekilde iktidara gelebilme' hevesinin sınır tanımadığını gösteriyor.

Ekonomik bir saldırı olduğunu çocukların bile anladığı bu tabloya karşı çıkması gerekirken, alçakça girişimden siyasi rant sağlamaya çalışanların ne mal oldukları artık iyice netleşti…

Ekonomimize alçakça saldıranlara tek kelime etmeyen ve saldırganlarla senkronize olduklarını gösterir bir şekilde: 'Yönetemiyorsunuz, erken seçime gidelim' naraları atanlar, milletimizin sandıkları kadar saf olmadığını unutmuş gibiler…

Son döviz saldırıları, milletimizin teveccühünü kazanabilecekleri bir siyaset izlemek yerine, dış mihraklarla ile iş birliği yaparak iktidara gelmeyi planlayanların ne kadar zavallı olduklarını bir kez daha bütün açıklığı ile ortaya koydu…

Cumhurbaşkanımızın, hükümetin ve neler olup bittiğinin farkında olan milletimizin kararlı duruşu ile bu da geçecek inşallah... Döviz saldırılarının herhangi bir anlam ifade etmeyeceği günler de, çok uzak değil…