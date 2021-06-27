Algılarla buraya kadar!..

Erken seçim çağrıları şiddetini kaybetmiş gibi. Gelişmelere bakılırsa, erken seçime çok hevesli olanların kazanma ümidiyle değil, oylarının daha fazla erimesinin önüne geçmek için harekete geçmiş durumdalar.

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'ndaki kırılganlığın gittikçe arttığı bir süreç yaşanıyor. İş birliğinin gizli mi açık mı olacağı problemi çözülememişken, HDP ile ilgili kapatma davasının muhtemel sonuçları, zaten zor olan denklemin bilinemeyenlerini artırdı.

İttifakın Cumhurbaşkanı adayı stratejisinin ne olacağı ile ilgili tartışmanın İstanbul ve Ankara belediye başkanları ile ilgili kısmı, oldukça karışık. Kendileri hevesli olsalar da, CHP'de ve ittifak üyesi partilerde değişik hesaplar yapılıyor. Tabii CHP'nin 'dostlarının' ne diyeceği de önemli…

Algılarla seçim kazanan İmamoğlu ve Yavaş'ın vaktinde yapılacak seçimde kazanma şanslarının olmaması, esas mesele. Bütün parlatma çabalarına rağmen, iki seneleri dolan İmamoğlu ve Yavaş'ın hizmet açısından gösterebilecekleri bir icraatları yok.

Taraftarlarının bir kısmı farklı düşünse de, önceden kendilerine oy verenlerin karar verirken hizmet yapıp yapmadıklarına bakacakları aşikar. Algı bazen işe yarasa da hizmetin yerini tutamaz, malum…

İstanbul'da susuzluk ihtimali ortaya çıktığında Melen Projesi'ne atıfta bulunması, herhangi bir projesi olmayan Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin projelerine bel bağladığının göstergesi idi. Mansur Yavaş'ın, söz verdiği 160 kilometrelik metroyu yapamayacağını söylerken 'projesini yapmamışlar' demesi de aynı hesap…

Erken seçim tartışmaları başlatılmasında etkileri var mıdır, bilinmez. Ancak ittifakın dağılma eğilimi ile ilgili genel kaygının yanında, zaman geçtikçe Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cilalarının iyice döküleceği gerçeği de erken seçim çağrılarında rol oynamıştır herhalde.

Yurtdışında kaçak bazı isimler üzerinden AK Parti iktidarına yüklenme çabalarında işlerin tersine döndüğü ve CHP'nin başını çektiği ittifakı destekleyenlerin birbirlerine girdikleri bir süreç başladı.

Kamuoyuna sütten çıkmış ak kaşık olarak lanse edilen CHP yandaşı bazı medya mensupları ilgili vahim iddialar, AK Parti'yi karalamaya çalışanların bundan sonra kendi dertleri ile meşgul olacaklarının göstergesi.

Algılarla yol alabileceklerini zannedip hizmet yapmayı önemsemeyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarına bir kez daha şahit olacağız, inşallah…