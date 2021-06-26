Emin olabilmek…

Şaka gibi, ama gerçek. ABD'de, Türkiye Demokrasi Projesi (Turkish Democracy Project) isimli bir think tank kurulmuş…

Kurucuları arasında Trump dönemi milli güvenlik danışmanı John Bolton, FETÖ kaçağı eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ve eski vali Jeb Bush'un da olduğu bir düşünce kuruluşu imiş bu.

Bolton, ABD'nin yaptığı ve yapacağı bütün askeri müdahaleleri savunması ile tanınan birisi. Aykan Erdemir, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmak için darbe tezgahlayan FETÖ'nün aktif bir mensubu. Jeb Bush'a değinmeye bile gerek yok.

Demokrasinin 'D'si ile bile alakası olmayan bu isimlerin talimat gereği hareket ettikleri açık. ABD'yi yönetenlerin demokrasiden anladıkları tek şeyin, hedef ülkelerde her şeyin ABD'nin istediği şekilde yürümesi olduğunu çocukların bile bildiği bir dönemdeyiz.

İşler ABD'nin istediği gibi yürürse en acımasız diktatörlükler demokratik ülkeler olarak değerlendirilirken, aksi durumda en demokratik ülkelere bile diktatörlük izafe edilebiliyor rahatlıkla.

John Bolton, kuruluşla ilgili şunları söylemiş: "Türkiye için alarm zilleri çalıyor. Otoriter bir lider altında, bir zamanlar güvenilir bir NATO müttefiki olan Türkiye, sırtını demokrasiye dönüp Rusya'ya yaslanıyor…"

Demek istediğinin, 'Türkiye artık ABD tarafından kontrol edilemeyen, kendi ayakları üzerinde durma kararlılığında olan bir ülke. Bu da ABD'nin çıkarları ile uyuşmuyor' olduğunu Bolton da biliyor. Ancak, bunu bu açıklıkla söyleyemeyeceği için kimsenin yutmayacağını da bildiği halde laf salatası yapıyor..

Bolton ve beraberindekilerin ne yapmaya çalıştıklarını gereği gibi kavrayabilmemiz önemli. Bir türlü neler olup bittiğini anlamayan ya da anlamazmış gibi yapanlara da bu gerçekleri kavratmamız ise çok daha önemli.

Başta ABD olmak üzere birçok Batılı devletin kendisinden her ne istenirse 'emriniz olur' diyerek yapacak bir Türkiye istedikleri, tartışılmaz bir gerçek. Ancak bütün açık belirtilere rağmen bu durumu şüpheli bulanlar da herhalde işbirlikçilerdir.

ABD'nin ve Batı'nın menfaatleri için koşturanların ülkemizde demokrasi, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğünde eksiklikler olduğu beyanları, rutin.

Demokrasiye önem veriyormuş gibi gözükenlerin, istediklerini yapan ülkelerde demokrasinin adını bile anmamaları, meseleyi anlamak için kafi.

ABD'nin neyin peşinde olduğunu bilseler de 'bir türlü emin olamayanlara' bu projeyi gereği gibi anlatırsak bazı şeyleri anlarlar herhalde…