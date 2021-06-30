Utanmazlar!..

Söylediği bir yalan dolayısıyla utanması, kişide hala insani birtakım hasletler kaldığını gösterir. Utanmayı özür takip ederse, bu da erdemli bir davranıştır.

Ancak bilerek yalan söyleyen ve üstelik bundan utanmayanların varlığı bir vakıa. Utanmadıkları için özür dileme de hak getire. Söyledikleri yalanlar üzerinden başkalarına utanmazlık izafe edebilecek kadar utanmaz olmaları, sözün bittiği yer.

bahsettiğimiz konunun örneği çok. Üniversite imtihanları öncesinde, Katarlı öğrencilerin imtihansız üniversitelere alınacağı şeklindeki alçakça yalan, bunlardan sadece birisi...

Öğrencilerimizin tam da morale ihtiyaç duydukları bir anda, inanmak gafletinde bulunanların kafalarını altüst edebilecek bir yalan bu.

Konuya iktidar karşıtlığı üzerinden yaklaşanlar kendi taraftar kitlelerindeki üniversite adaylarının bile moralini bozduklarının farkında mıdırlar, merak konusu.

Yalan haberi ilk yayınlayan internet sitesinin, bile bile yaptığı yalan haberi 27 saat sonra 'lütfen' düzeltmesi, dikkat çekici.

Haberin yalan olduğunu bilerek kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun özür dilemek bir yana yalanının kanırtmaya sürdürmeye çalışması, işin vahim taraflarından.

CHP adına konuşan Faik Öztrak'ın, 'YKS soruları zormuş. Katarlı öğrencilere kontenjan ayırmak için mi böyleydi acaba' demesi ise, tam manasıyla 'tüy dikmek'...

TRT için çekilen bir diziye set vazifesi gören bir kız öğrenci yurdunda silah olduğu şeklindeki bir başka yalan haber de gösteriyor ki, medyayı silah olarak kullananlar yalanda sınır tanımıyorlar...

Salgın dolayısıyla öğrenci yurtlarının kapalı olması bir yana, bahsi geçen yerin bir kız yurdu olduğunu da es geçen sitenin, sırf KADEM'e yönelik husumeti sebebiyle imza attığı akıl almaz yalan, konunun özeti. Güya açıklama talebi ile konuyu sündürmeye çalışmak, utanmazlığın zirvesi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dün internet üzerinden düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda katılımcıların nerdeyse tamamının yalan haberlerle mücadeleye değinmeleri, dikkat çekiciydi...

Tabi olduğu müeyyideler sebebiyle ana akım medyada yalan haberlere daha az yer verildiği bir vakıa. Bu da internet medyası ile ilgili mevzuatın bir an önce tahkim edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Yalan terörü ile mücadele konusunda hızlı adımlar atılması şart. Çünkü, haberciliği bir silah olarak kullananlar gibi yalan üzerinden siyaset yapanlarda da utanma duygusu yok...