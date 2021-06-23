Hikayede eksik var…

Bir şekilde kazandıkları belediye başkanlıklarını daha yukarı makamlar için basamak olarak görenler, 'aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş' sözünü biliyorlardır herhalde.

Pek tanınmayan ve hizmet açısından başarı hikayeleri de olmayan birilerinin iyi inşa edilmiş algılarla bir yerlere getirilebildiğini –maalesef-, gördük.

Ancak milyonların yaşadığı şehirlere gerekli hizmeti vermeyenlerin, algılarla başarılı imiş gibi gösterilerek yukarılara taşınması, çok zor.

İlçe belediye başkanlığı yapmış birisinin algılarla parlatılarak ve seçmenlerin küçük hikayeleri de kaşınarak geldiği yeri basamak olarak görmesi, kendi meselesi. Ama hizmetin ihmal edilmesi durumunda neticenin hüsran olacağını unutmamaları gerek.

2023'te CHP'nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmaya heveslenenlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarına dair yorumlar var. İBB Başkanı İmamoğlu bunlardan birisi.

Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanlığı ile başlayan kariyerinin kilit kavramı hizmet. Ancak bir şekilde İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'nun hizmet diye bir derdi olmadığı, net olarak ortaya çıkmış durumda.

Yeni bir şey yapmadığı gibi hazır projeleri de sürdürmeyen, dahası 'temel atmama töreni' gibi garipliklere imza atan İmamoğlu, metro ve tünel için açılan yerlere hafriyat doldurmaya da başladı.

İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet ufkunun var olanla yetinmek olduğu malum. 160 KM metro sözü veren Mansur Yavaş'ın, 'Metro yapamayacağım, çünkü projesi yok' sözü, Ankara'da da durumun vahim olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemini referans alanların, bundan önceki tecrübelerini görmezden gelmeleri ve hele İstanbul'a yaptığı hizmetleri akıllarına getirmeyişleri, dikkat çekici.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığını algılara rağmen kazandığını ve bundan sonraki yürüyüşünü hizmetleri ile sürdürdüğünü unutmamaları gerek.

Belediye başkanlıkları sırasında hizmet etmeyip, bunu 'yapacaktım ama engellediler' diyerek iktidara fatura edebileceğini zannedenler de yanılıyor.

Eğer Cumhurbaşkanımızı örnek alıyorlarsa, onun İBB Başkanlığını merkezi hükümete rağmen kazandığını ve yine onlara rağmen yaptığı hizmetlerle milletimizin teveccühünü kazandığını da önemli hatırlatalım.

Birilerinin algı oluşturma konusunda başarılı oldukları kesin. Ama hikayelerinde ciddi bir eksik var: Hizmet!..

Hizmeti ihmal edenler, bırakın yukarılara çıkmayı, aynı yerleri bile ancak rüyada görürler. Milletimiz aynı delikten iki defa sokulmayacak kadar basiretlidir çünkü…