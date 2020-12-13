Demek ki doğru yoldayız!..

Tam da AB liderler zirvesinden ülkemiz aleyhine bir şeyler çıkacak mı diye meraklanırken, ABD Senatosu'nun kabul ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölümün de yer aldığı haberi geldi.

Fransa, Yunanistan ve GKRY, AB Liderler Zirvesi'nden ülkemiz aleyhine çıkarmayı umdukları yaptırımlar konusunda avuçlarını yalamak zorunda kalmaları, iyi bir gelişme. Mart 2001'deki zirveden netice alabilecekleri de şüpheli.

Akdeniz'e en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin ve bu arada KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına göz diken Fransa, Yunanistan ve GKRY'nin, Avrupa Birliği ülkelerini de provoke ederek yanlarına alma çabaları sonuçsuz kaldı.

AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulaması yönünde talepte bulunan ülkeler, evin çocuğu olma avantajını kullanma merakında. Ancak, yaptırım talebinin kabul edilmesi durumunda kimin kaybının daha fazla olacağı belirsiz olduğu için diğer AB üyeleri konuya mesafeli.

Yakında başkanlık değişiminin gerçekleşeceği ABD'deki durum ise biraz karışık. Türkiye'ye yaptırımlar da içeren tasarı Senatoda 3'te 2 çoğunlukla kabul edildiği için veto imkanı ortadan kalkan Trump'ın giderayak Türkiye ile alakalı bazı yaptırımlara imza atması bekleniyor...

Kredi desteği, mal ve hizmet ihracatı, kredi tedariki, ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, ABD yetki alanındaki banka ödemeleri ve transferler, vize gibi hususlarda yaptırımlar içeren 12 maddelik listeden Donald Trump'ın neleri seçip imzalayacağını, bilmiyoruz.

Ama güç sarhoşluğuna dayalı olarak tek taraflı olarak atılacak bu adımlarla ilgili olarak, insanın çıkıp 'vurun ulan vurun, yıkılmayız biz!' diyesi geliyor, laf aramızda...

Ah bu kötü komşular!..

Ambargo ve yaptırım tehditlerinden ve özellikle de içimizdeki hain bozuntularının ülkemize husumet besleyenlerin söylediklerine tempo tutmalarından gına geldi artık…

ABD'nin yaptırımlarının kaynağı, CAATSA olarak bilinen Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası. Yani ülkemizi ABD menfaatlerine aykırı davrandığı için cezalandıracaklar... Türkiye'nin ABD menfaatlerine uygun davranma yükümlülüğü olmadığına göre, yapılan şey düpedüz saçmalık.

ABD yaptırımlarının sebebi Ruslardan S-400 savunma sistemi alışımız. Şimdi yaptırım kararlarına imza atması beklenen Trump, Patriot satmadıkları Türkiye'nin S-400 alma konusunda haklı olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmişti oysa. Ama o başka bu başka anlaşılan.

ABD'nin yaptıkları ve yapacakları… AB ülkelerinin açıktan reddetmek yerine buzdolabına koydukları yaptırım talepleri… Bütün bunların bize anlatması gereken şey ise, ülke olarak doğru yolda olduğumuz…

Arzu ettikleri gibi davranan Türkiye yerine kendi göbeğini kesen bir ülke ile karşı karşıya kalmanın Avrupa ve ABD'de doğurduğu travmalar anlaşılabilir bir husus.

Ancak, neler olup bittiğini bildikleri halde ülkemizin verdiği mücadeleye destek vermeleri gerekirken, hasımlarımıza destek olan içimizdekileri anlamak mümkün değil.

AB zirvesinden yaptırım çıkmayınca üzülen ve ABD yaptırımlarını duyunca sevinenler, ülke olarak en ciddi problemimiz…

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki yaptırımların da 'kötü komşu insanı ev sahibi yapar' sözünü doğrulayacağı, kesin.

Bize düşen, ülkemizi teslim almak ya da zayıflatmak isteyen dış mihraklara ve özellikle de içimizdeki uzantılarına dikkat kesilmek.

Haklı olduğu konularda ülkemizin yanında yer almadıkları hususunda bunların taraftarlarını bilgilendirmek de, önemli…