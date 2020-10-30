Vahşeti durdurun!..

Bütün uluslararası kurallara aykırı olmasına rağmen Azerbaycan'ın şehirlerini, kasabalarını ve köylerini bombalayan Ermenistan, kadın çocuk demeden sivilleri katletmeyi sürdürüyor.

Uluslararası kurallara göre, çatışmalarda sivilleri hedef almak yasak. Ancak, Ermenistan çatışmalar yaşanan Dağlık Karabağ'ın uzağındaki Azerbaycan kentlerini vuruyor. Her neye güveniyorsa, bu işi sürekli olarak yapan Ermenistan'ı birilerinin mutlaka durdurması gerekiyor ama Türkiye ve Pakistan dışında sesini çıkaran bile yok nerdeyse.

Çatışmalar başladıktan beri Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine atılan roketler sebebiyle can kaybı 100'e, yaralı sayısı 400'e yaklaşırken, tahrip olan ev ve işyerlerinin haddi hesabı yok.

Sivilleri hedef alarak 'savaş suçu' işleyen Ermenistan'ın, savaşlarda bile kullanılması yasaklanan misket özellikli, yani yere düşmeden önce parçalara ayrılarak patlayan füzeleri de kullanması, işin bir başka vahim boyutu.

Ancak, güya çok medeni ve hümanist olup vatandaşlarından birisinin burnu kanayacak olsa ortalığı velveleye verecek olan Batı ülkelerinden 'tıs' bile yok!.. Zahmet edip açıklama yapanlar da, artık iyice bayatlamış 'tarafları itidale çağırma' kalıbını kullanıyorlar.

Uluslararası kuruluşlar ise her zamanki gibi çaresiz. BM ve GK adına yapılan açıklamalarda bol bol kaygı duyulduğu, çatışmaların çözüm getirmeyeceği, sivillerin hedef alınmasının en sert şekilde kınandığı şeklindeki bildik cümlelere rastlanıyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine tek bir mermi bile atmadığını bildikleri halde taraflara, 'sivil hedeflere yönelik saldırılarda bulunmama' çağrısı yapanlar da gerçekleri dünya kamuoyunun gözlerinden kaçırma gayretinde.

Gelişmelerin en açık ve net bir şekilde takip edilebildiği ülkemizde de, etnik yakınlıkları ya da güya muhalefet etme adına Ermenistan'ı kollayanların varlığı, üzüntü verici.

Kardeş olmanın yanında haklı olduğu için Azerbaycan'ı destekleyen ülkemizden birilerinin işgalci ve saldırgandan yana olmaması gerekir çünkü...

İSLAM ÜLKELERİ NEREDE?..

Gelişmeler, Azerbaycan'ı 30 yıldır oyalayarak, BM kararlarına rağmen işgal altındaki topraklarını teslim etmeyenlerin, şimdi de askeri-sivil hedef ayrımı yapmadan saldırılar yapan Ermenistan'ı ödüllendirdiklerini gösteriyor.

Ermenistan'ın ağırlıklı olarak Hıristiyan olduğu ve birçok ülkede Ermeni asıllı seçmenlerin siyaseten önem taşıdığı, malum. Eğer insanlık diye bir şey varsa tam da müdahale edilmesi ve sivilleri hedef alan alçaklara 'dur' denilmesi gereken bir vasatta katliamları izlemekle yetinenlerin, kalan itibarlarını kaybettikleri de bir gerçek.

Daha da vahim olan, Azerbaycan'ın maruz kaldığı haksızlıkları çok iyi bilen birçok İslam ülkesinin sessizliği… Özellikle halkları ile barışık olmayan yönetimlere sahip ülkelerden inilti bile çıkmıyor.

Olup bitenleri seyreden ve parmaklarını bile kımıldatmayan İslam ülkeleri, Azerbaycan'ın yaşamakta olduklarının, yarın kendi başlarına gelebileceğini biliyorlar oysa.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki problemlerin, görüşmelerle çözüleceği kesin. Ancak, işgal altındaki yerlerde süren çatışmalarda alınan ateşkes kararlarını anında ihlal ettiği bilinen ve sivil yerleşim yerlerine de saldırıda bulunan Ermenistan'ın bunlardan vazgeçirilmesi gerek.

Problem ancak BM, GK, AGİT, Minsk Grubu ve müdahil ülkelerin, taraf tutmayıp objektif gerçeklerle hareket etmesi ile çözülebilir…

Sivillere yönelik saldırıların durdurulması için, destekçilerinin Ermenistan'a 'yeter!' demesi gerek…