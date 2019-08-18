Demografi’ diyene bak!..

CHP İstanbul milletvekili olsa da, çoğu zaman HDP milletvekili olduğu zannedilebilen Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı ifade ediş biçimi, oldukça dikkat çekici.

"Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım" demiş, Tanrıkulu.

'Demografik yapının değiştirilmesi', bir kısmı terörden kaçtıkları için ülkemizde bulunan Suriye Kürtleri ile kavgamız olmadığını bilen Tanrıkulu'nun sözlerinin çarpıcı bölümü… PKK uzantılarınca silah tehdidi ile nüfus yapısı değiştirilen bölgenin asli haline döndürülmesine karşı çıkıyor.

'Biz değiştirdik, sakın düzeltmeyin' diyor yani…

PKK'nın Suriye uzantısı ABD destekli YPG-PYD'nin en önemli çabalarının başında, bölgenin fiili olarak değiştirdikleri nüfus yapısını kalıcı hale getirebilmek olduğu malum. Kendileri gibi düşünmeyen Kürtler dahil olmak üzere Araplar, Türkmenler ve diğer unsurlardan temizledikleri bölgenin bu hali ile devamı, öncelikli hedefleri.

Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırıp gerçek sahiplerine teslim etme girişimlerine, yani bölge insanını yerli yerine yerleştirerek demografik yapıyı asli haline döndürme çabalarına siyasetteki uzantıları aracılığı ile bunun için karşı çıkıyorlar.

Meramlarını dolaşık yollardan ifade etseler de, 'ABD desteği ile sağladıkları fiili durumun aynen devam etmesini' istedikleri çok açık. Bu arada yerlerinden yurtlarından edilmiş ve mülteci olarak yaşamaya mecbur kalmış o toprakların gerçek halkı olan milyonlar umurlarında bile değil tabii…

Suriye haritalarda genellikle turuncu renkle gösterilen PYD-YPG'nin elindeki alanların gerçek sahiplerinin büyük bir kısmının Türkiye'de sığınmacı olarak bulunması, ABD destekli PYD-YPG yapısı ile dış ve iç destekçilerinin en zayıf taraflarından.

Yalanlara sığınmak…

Yaşayanlarından silah zoruyla arındırılmış bir bölgeyi güya bir cennetmiş gibi lanse etmeye çalışanlar, 'iyi de buraların gerçek insanları neden dönüp gelmiyor' sorusu ile hep karşılaşacaklarının farkındalar.

Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatları ile yapılanı Fırat'ın doğusundaki bölgede de yaparak, sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca Suriyeli'ye memleketlerine dönüş imkanı sağlamak için çalışıyor Türkiye.

Ancak, aramızda yaşayan Suriyelilerle ilgili değişik algı operasyonları yapanlar yanında, onların memleketlerine dönme ihtimallerini ortadan kaldırmaya uğraşanlar var. Suriyelilerin dönmemesi gerektiği tezini işleyenler esas olarak sahiplerinden arındırdıkları bölgede oluşturmaya çalıştıkları terör koridorunu tahkime uğraşıyorlar.

Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatında olduğu gibi, Fırat'ın doğusunun da istikrara kavuşturulmasını istemeyenler, uydurdukları birtakım gerekçelerle kafa karıştırmaya çalışıyorlar.

Türkiye'de bulunan 3.5 milyon civarındaki Suriyelilerin büyüt kısmı yaşadıkları bölgeler güvenli hale getirildiğinde dönüyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile istikrara kavuşan bölgelerine dönen yüz binler, bunun ispatı.

ABD ile işbirliği halindeki PKK uzantıları ve bunların gönüllü savunucuları ne kadar kıvransalar da, Türkiye'nin çabalarının Suriyeliler açısından hayırlı sonuçlar doğuracağı, açık.

Silah zoruyla ülkenin nüfus yapısını değiştirmeye çalışanlar ve destekçilerinin Suriyelilerin yurtlarına dönmesi için yürütülen çabalar karşısında yapabilecekleri ise yalanlara sığınmak…

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı da bu…