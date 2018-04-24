Bu kadarı da çok fazla!..
SOR Kİ, NEDEN OLDU!..
Osmanlı'nın başına Ermeni Meselesi'ni musallat edenlerin, onların bağımsızlığını düşünmekten çok, devleti zayıflatmak ve yıkmak istedikleri çok açıktı. Bıçağın kemiğe dayandığı 1915'ten sonra olup bitenler de, 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonraki süreçte yaşanmak zorunda kalınanların tabii uzantısıydı... Şimdi aynı meseleyi çeşitli yalanlarla canlandırmak isteyenlerin de Ermeniler'i sevdiklerinden değil Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bunu yaptıkları çok açık. İlgi çekici olan, Türkiye'yi zayıflatmak için Ermeni Meselesini tekrar gündeme getirmek isteyenlerin, dönemin Düvel-i Muazzamasının teşvikiyle Osmanlı'nın yıkılışını hızlandırmak için çalışanların torunları olmaları... Asırlarca barış içinde yaşamış insanları birbirlerine düşürüp istenmeyen olaylara sebep olanların ise sonrasında kenara çekildikleri, biliniyor. Ermeni Meselesi'ni tekrar gündeme taşımak isteyenlerin ve destekçilerinin unutmamaları gereken şeyler var. Bunlardan çoğu 1915'e gelinen süreçle alakalı ve tarihçilerin üstesinden gelebileceği hususlar. 1890'dan itibaren, büyük devletlerin müdahalesini sağlamaya yönelik terör eylemleri ve isyan girişimlerinde bulunan Ermeni Çeteler, başka herhangi bir ülkede olsaydı neler yaşanabileceği, unutulmaması gereken bir husus... Dahası, 1914'te başlayan Birinci Cihan Savaşı sırasında İtilaf Devletleri ile işbirliği yapan; bir kısmı Rus ordusuna iltihak ederken bir kısmı da Osmanlı Ordusu'nu arkadan vuran Ermeniler'le ilgili ne yapılabileceği de önemli bir soru... Bu arada, batılı devletlerden bazıları Ermeni Soykırımı iddialarını reddetme ile ilgili hukuki yasaklar ihdas ederlerken, Türkiye'nin Ermeni Meselesi'ni 'soykırım' iddiasıyla gündeme getirmeyi yasaklayan bir kanun çıkarmadığını da kimsenin hatırdan çıkarmaması gerek!.. Garo Paylan'ın da tabii...
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- Ekrem Kızıltaş
- Bu kadarı da çok fazla!..
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