Fındık, bal, kivi ve sanayi..

Atalarımız 'İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde' sözünü boşuna söylememiş... Herhalde dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok insan, doğduğu yerde değil, doyduğu yerde hayatını sürdürüyor.

Ordu da göç veren şehirlerimizden birisiydi. Ancak, Orduluları bir bölümünün doğdukları yerin artık yaşanabilecek bir yer haline geldiğini görüp, döndüklerine dair emareler hayli güçlü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açıkladığı rakamlar, Ordu'nun artık yaşlılar şehri haline gelmeye başladığını gösteriyor...

Sabah Yazarlar Kulübü'nün Ordu İl Buluşmaları vesilesiyle düzenlenen programda, doğduğum yerin birçok insan açısından artık doyulan yer haline geldiğine ilişkin bilgiler memnun ediciydi.

Hemen söylemek gerekir ki, Sabah Gazetesi'nin periyodik olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde sürdürdüğü bu buluşmalar, ülkemizin gelişmesi açısından ciddi bir öneme sahip.

Toplantı yapılan şehrin bütün yöneticileri yanında, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve yine konu hakkında uzman gazeteci-yazarların katıldığı bu toplantılarda şehirlerin adeta bir röntgeni çekiliyor. Çekilen bu röntgen üzerinden yapılanlar değerlendirilirken, yapılacak olanlar ve yapılabilecek olanlara da ışık tutuluyor.

Gerek Ordu Valisi Seddar Yavuz'un ve gerekse Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın açış konuşmalarında söyledikleri, önemli problemlerinin artık geride kalan Ordu'nun tam manasıyla yaşanabilecek bir yer haline geldiğinin göstergesi.

Vaktiyle birilerinin günde bir uçak bile inmez dedikleri Ordu Giresun Havalimanı'nın ulaştığı ciddi yoğunluk, başlı başına önemli bir gelişme. Büyükşehir olduktan sonra sürdürülen yoğun çalışmalarla şehrin altyapı problemlerinin tamamı ile halledilmesini takiben şimdi de üstyapı çalışmalarının sonuna gelinmiş durumda.

Başlıca gelir kaynakları olan fındık, bal ve kivi konusunda ciddi bir öneme sahip olan olan Ordu, havaalanı ve Karadeniz Otoyolu'nun sağladığı ulaşım avantajı ile sanayileşme konusunda da kararlı gözüküyor.



2.5 milyar dolar, 5 de olabilir...

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un yönettiği 'Ordu'nun uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü; Ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri' başlıklı panel, şehrin geleceğine yönelik olarak kamu ve sivil kesim arasında ortak hedeflerin benimsendiğini gösteren konuşmalara sahne oldu.

Panelde konuşan Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın söyledikleri, şehrin ihtiyaçları konusunda uzlaşma olduğunu gösteriyor.

Ordu ve ilçelerinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi ve bunlara yenilerinin ilave edilmesi, öncelikli hedefler arasında.

Bütün konuşmaların ekseninde Ordu'nun önemli bir bölümünü ürettiği fındığın, ham madde olarak ihracından çok mümkün olduğu kadar mamul madde haline getirilerek pazarlanması gereği vardı.

Konuşmalarda fındık meselesinin sadece Ordu'nun değil, başta Giresun olmak üzere bölgenin ve Türkiye'nin meselesi olduğunun altı çizildi. Hiç ithal girdisi olmadan yıllık ortalama 2.5 milyar dolarlık ihraç getirisi olan bir ürün fındık. Ve bu gelirin katlanarak artabilmesi de mümkün...

Karadeniz'in en şirin şehirlerinden birisi olan Ordu'nun turizm açısından da geleceği parlak gözüküyor.

Altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde halletmiş olan Ordu, fındık konusunda atılacak ciddi adımlar ve özellikle de sanayi konusundaki yeni girişimleri ile doyulacak yer olma konusunda oldukça iddialı...