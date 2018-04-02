Gelecek halleri olsa!..
Ancak, koyunu kaptırmak niyetinde olmayan çoban, mücadele ettiği Köroğlu'nu alt eder.
Karizmasını çizdiği kişinin Köroğlu olduğunu öğrenen çobanın sözleri çok manidardır: "Neden kendin geldin ki ağam, haber salsaydın sürüyü gönderirdim!.." Dağa taşa hükmettiğine inanan çoklarını da inandırmış olan ABD de, birçok işini haber göndererek hallettirebiliyordu. Çünkü herkes, eğer söz dinlemeyecek olurlarsa ABD'nin geleceğini düşünüyordu...
Ancak, 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgalinden sonra, o eski gücün yerinde yeller estiğine dair emareler öne çıkmaya başladı.
Afganistan ve Irak'ı içeriden devşirdikleri sayesinde kolayca işgal edebilen ABD, buralara demokrasi, insan hakları filan getirmedi. Niyeti de yoktu zaten. Ama asıl dikkat çekici olan, bu ülkeleri ağırlıklı olarak vekalet yoluyla idare etmeye çalışmasıydı.
ABD askerlerinin konuya bir tür 'iş' olarak bakmaları, maliyet açısından ciddi bir problemdi. Her türlü ihtiyaç maddelerinin, hatta kolalarının, sigaralarının bile ABD'den gelmesi gibi ardı arkası gelmeyen istekleri vardı.
Profesyonellik bunu gerektiriyordu çünkü...
Halen istikrara kavuşmayı bekleyen Afganistan'ı bir yana bırakalım. ABD adına iş gören paralı askerlerden oluşan kuruluşlar sebebiyle işlerin kontrolden çıktığı Irak'ta yaşananlar, dünya gücünün uzaklara asker gönderme konusundaki zafiyetini açıkça ortaya koydu.
Ve Suriye'de yaşananlar gösterdi ki, ABD artık uzak coğrafyalara doğrudan asker gönderebilme gücüne sahip değildir...
HA ABD, HA FRANSA...
Suriye konusunda kafası karışık olan ABD, bu ülke konusunda sürekli değişen bir politika izledi. Kendisi gelemeyeceği için de, bölgeden ve değişik ülkelerden toparladığı teröristleri 'müttefik' ilan ederek, onlar vasıtasıyla bir şeyler yapmaya soyundu.
Parçalanacağını düşündükleri Suriye'nin kuzeyinde silah ve teçhizat verdikleri terör unsurları ile bir devlet kuracak ve böylelikle Türkiye ve İran'ı köşeye sıkıştırdıkları gibi, İsrail'in de elini rahatlatacaklardı.
Plan ilk bakışta güzel gibi gözükse de, burnunun ta dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeme kararında olan Türkiye harekete geçti.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı sebebiyle Irak'tan başlayıp Akdeniz'e uzanacak koridor hayalinden, önce Fırat'ın batısını çıkardı ABD ve işbirlikçileri.
Şimdi ise, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu konusundaki kararlılığını anlayınca, planlarını tümüyle revize etme mecburiyeti ile karşı karşıyalar...
Ele geçirmek ya da hiç değilse boyun eğdirebilmek için birçok girişimde bulundukları Türkiye, dimdik ayakta ve bölge ile ilgili gelişmeler konusunda da oldukça hassas.
15 Temmuz'la saflaşan ve kendisine gelen TSK , ÖSO ile birlikte bölgeye yönelik planlar için oluşturulan DEA Ş'a olduğu gibi, PYD/YPG'ye de dünyayı dar etti...
Siyasetçileri, medya mensupları, akademisyenleri ile oluşturmaya çalıştıkları algılar da işe yaramıyor artık.
Milletin oylarıyla işbaşına gelen bir Cumhurbaşkanı ve yine aynı şekilde iktidara gelen AK Parti gerçeği var Türkiye'de...
ABD, kendisi gelemediği, daha doğrusu gelemeyeceği ve teröristlerle olan ittifakı da işe yaramadığı için, şimdi Suriye'yi Fransa'ya havale etmeyi düşünüyor gibi...
İlk anda heyecana kapıldığı anlaşılan Fransa'nın da ABD'den bir farkı yok oysa...
Hülasa: Gelebilseler, uluslararası kural, akıl, mantık filan dinlemeyip, gelecekler...
Ama gelemiyorlar. Gelemezler çünkü...
Taşıma su ile değirmen dönmez, malum...
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- Ekrem Kızıltaş
- Gelecek halleri olsa!..
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