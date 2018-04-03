Her yıl daha da güçlü...

Medya mensupları, sanatçılar, sporcular, STK temsilcileri ile dolu uçağımız Adana semalarında iken yapılan: 'Sayın yolcularımız, size bir sürprizimiz var: Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine, uçağımız Hatay'a değil Afrin'e inecek!" anonsunun estirdiği heyecan dalgası görülmeye değerdi.

Tarihin 1 Nisan olduğunu ve Afrin'de havaalanı olmadığını bilenler gülümsemekle yetindi. Ancak belli ki yolculuğa katılan hemen herkes, bir şekilde Afrin'e ya da TSK ve ÖSO kontrolündeki yerlerden birine gidebilmeyi ümit ediyordu.

Antakya'dan başlayıp sınır hattına yakın bir şekilde Reyhanlı'ya doğru giderken, içinde bulunduğumuz Amik Ovası'nın ne kadar verimli olduğunu bir kez daha anladık. Adeta bereket fışkıran topraklarıyla 'taş eksen yetişir' denilebilecek bir bölge...

Sınır boylarında son dönemlerde yaşanan gerginliğin artık sona ermesi sebebiyle, Reyhanlı civarındaki insanların sakin bir şekilde işleriyle uğraştıkları görülüyordu.Kısa bir süre öncesine kadar sınırın öte tarafında mevzilenmiş olan PYD/YPG'nin roket ve havan mermileri sebebiyle korkulu alanlardı buralar.

Sınır hattına bakınca, vaktiyle bu sınırları çizenlerin aslında ne kadar kasıtlı hareket ettiklerini anlamamak mümkün değil. Tepelerin Türkiye tarafındaki yamaçlardan geçen sınır çizgisi, karşı tarafın kötü niyetli olması durumunda yaşanabilecek sıkıntıların habercisi idi adeta.

Otobüsümüzde bulunan İl Kültür Müdürlüğünden bir gencin söyledikleri, bölge ile ilgili bilmediğimiz bazı hususlara ışık tutar nitelikteydi.

Bölgenin sadece 2012'den sonra yoğunlaşan terör değil daha eskiden başlayan ekonomik bir saldırı ile de karşı karşıya olduğu anlaşılıyordu söylediklerinden. Bölgenin bu en verimli topraklarına sahip insanların üretmelerine terör saldırıları ile mani olmaya çalışanlar, kaçak ticaret yoluyla da Hatay ve çevresinin ekonomisini baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlarmış...



​TAM ZAMANINDA...

Mihmandarımızın yakın döneme kadar yaşanan bütün gelişmelerin ve özellikle de Afrin'deki hazırlıkların, terör örgütünün Hatay üzerinden Akdeniz'e inme hesaplarının bir uzantısı olduğunu vurgulaması önemliydi.

Terör örgütünün Afrin havalisinde Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunmak üzere hazırlıklar yaptığı artık bilinen bir husus. Yolculuk boyunca sınırın Suriye tarafında bulunan yerlerdeki zeytin ağaçlarının teröristler tarafından kesildiğini belirtti mihmandarımız.

Suriye tarafında yaşamakta olan Arap nüfusun karşı çıktığını ancak başarılı olamadığını da ilave etti.

Söylenenler, Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nı olduğu gibi Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı da tam zamanında gerçekleştirdiğini doğrular nitelikteydi.

Hatay'ın şehir merkezi olan Antakya'dan Oğulpınar Hudut Karakolu'na ve oradan Hatay Havalimanına kadar yaptığımız yolculuk, bölgenin yapısı hakkında ciddi manada fikirler edinmemizi sağladı.

Ancak tabii ki günün en güzel anı, Oğulpınar Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçikler ve komutanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladığımız ve dinlediğimiz anlardı.

Türkiye'nin 2002 yılından beri her yılını bir öncekinden daha güçlenerek geride bıraktığını belirten Cumhurbaşkanımızın şu sözleri, nereden nereye geldiğimizi özetler mahiyetteydi:

"Bugün, Türkiye 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür...

Bugün Türkiye, 2013 emniyet, yargı darbe girişimi öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları öncesinden çok daha güçlüdür..."