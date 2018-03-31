‘Erken’ 1 Nisan Şakası!..
'Şaka değilse', çünkü yarın 1 Nisan... 1 Nisan deyince, birçok insanın aklına 'şaka' geliyor, malum.
1 Nisan'ın 'şaka günü' olması ile ilgili en yaygın rivayet, Fransa Kralı 9.
Charles'ın, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1564 yılında 1 Ocak'a aldırması ile ilgili. Protesto amacıyla yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam edenlerle alay etmek isteyenler, çeşitli şakalar yapmaya başlarlar ve 1 Nisan şaka günü olarak anılmaya başlanır...
Şaka gibi sözler eden sadece ABD Başkanı değil. Trump'un Perşembe akşamı yaptığı, 'Suriye'den çok yakında çıkacağız. Orada bulunuşumuz DEAŞ'la mücadele içindi. Bundan da sona geldik.
Diğerleri artık onunla ilgilensinler..." şeklindeki açıklamasını takiben, Macron'dan da şaka gibi bir açıklama geldi.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un sözleri de şöyle:
"Kürtlere Suriye'nin kuzeyinde destek garantisi verdik.
SDG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz." SDG dediği PYD/YPG. Bildiğimiz PKK yani.
Türkiye, bir devlet. Fransa da öyle... Ancak Fransa, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaktan bahsediyorsa, bu gerçekten şaka olmalı... Tam da bu açıklamaların ne manaya geldiği üzerine kafa yorulmaya başlanmışken, Fransız Le Figaro gazetesi de: 'Fransa ve ABD'nin YP G'ye destek konusunda anlaştığını ve Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi için Münbiç'e asker gönderdiğini" yazdı...
Eğer iki lider de, 1 Nisan'ın bu sene Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla erken 1 Nisan şakası yapmıyorlarsa, bölge ile ilgili olarak uzun zaman önce yapılan planlarda ciddi revizeler yapılıyor demektir.
YAPILAN YAPILACAĞIN TEMİNATI...
Vaktiyle Türkiye'ye Münbiç'te PYD/YPG mensuplarının kesinlikle barındırılmayacağı sözü vermiş olan ABD'nin, Zeytin Dalı Harekatı başarıyla bittikten sonra burada olup biteceklerden çekindiği için çekileceği ve bu arada terör örgütünün gönlünü alabilmek için Fransa'yı devreye sokmaya çalıştığı ilk yorumlardan...
Ancak, ABD'nin, çekilip çekilmeyeceği henüz belirsiz. Çünkü Trump'tan sonra açıklama yapan Savunma Bakanlığı sözcüsü: 'Çekilme kararından haberleri olmadığını, dolayısıyla yorum yapamayacaklarını' söyledi.
Yazının yazıldığı saatlere kadar henüz tam olarak netleşmeyen ve şaşırtıcı olduğu için '1 Nisan şakası mı' dedirten gelişmelerin ne hal alacağını göreceğiz...
ABD ve Fransa hesaplarını yaparken, NATO üyesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemekte kararlı olduğunu biliyorlardır herhalde...
Teröristlere destek olarak istikrara kavuşturmak(!) istedikleri bölge insanının büyük bölümünün Türkiye'de mülteci olduğunun da farkındadırlar...
Tabii Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile huzur ve istikrara kavuşturduğu bölgeler gibi, Türkiye'nin PYD / YP G'nin elindeki diğer yerleri gerçek sahiplerine kavuşturmak için şimdiye kadar yaptığını bundan sonra yapacağını da, biliyorlardır...
Maksat gerçekten huzur ve istikrarsa, bunun Türkiye'nin teröristlerden temizlediği yerlerde sağlandığını herkesin gördüğü gibi Trump da Macron'da görüyorlar zaten... Fırat Kalkanı sonrası Cerablus ve havalisinde yaşananlar, Zeytin Dalı sonrasında şimdi Afrin bölgesinde aynen yaşanıyor...
Bu arada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin sakinleri de Türkiye'nin ÖSO ile beraber buraları da istikrara kavuşturması için gün sayıyorlar... Hülasa: Trump'un 'çekilme' sözü neyse, ama Macron'un 'PYD'ye destek ve onlarla Türkiye arasında arabuluculuk yapma' açıklaması herhalde 'erken' 1 Nisan şakasıdır...
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- Ekrem Kızıltaş
- ‘Erken’ 1 Nisan Şakası!..
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