Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'de CHP çatısı altında son grup konuşmasını yaparak, "yeniparti" kuracaklarını duyurdu. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, 21 Mayıs'tan (Ankara İstinaf Mahkemesi butlan kararı açıkladı) bu yana CHP'yi hemen bölerek kendi partisini kurmakta kararlıydı.

Özgür Özel ise CHP'den ayrılmakta zorlanıyordu. Siyasi geleceği için bir hikâye yazma yolunda zamana oynuyordu.

61 gün sonra İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulamadı, yeni parti kuracaklarını açıkladı. Evet Ekrem İmamoğlu bastırıyordu. YENİ PARTİ'yi kurdurmak için Özgür Özel'e veda konuşması yaptırdı ve CHP'yi birlikte böleceklerini resmen ilan ettiler. Yeni parti kuruluş günü için ağırlıklı olarak 24 Temmuz Cuma günü İçişleri Bakanlığına başvuru yapılması bekleniyor.

(Bu günün sembolik özelliği var. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk devletinin bağımsızlığının tüm dünya tarafından tanındığı ve Misak-ı Milli sınırlarının güvence altına alındığı kurucu bir belgedir.) Ancak yetişmezse 27 Temmuz'a kalabileceği belirtiliyor.

Özel, konuşmasında "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız" dedi ve buna karşılık yeni bir başlangıcın umudunu taşıdıklarını ifade etti. Özel'in "yeni parti" kuracaklarını açıkladığı grup toplantısına 83 CHP milletvekili katıldı.

Özel'in kadrosundan İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP'den ilk istifa etti. Gelecek pazartesi günü istifalar bitecek. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu,CHP'nin sayesinde önemli görevlere geldiler; siyasetin vitrinine çıktılar. Şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel'in siyasette bir adı daha olacak: BİR BÖLEN. Özgür Özel, CHP'nin tarihinde şimdiye kadar CHP Genel Başkanı olarak yer almıştı.

Önümüzdeki hafta CHP'nin bölen adamı olarak yerini alacak. İmamoğlu da CHP'ye siyasi tarihinin en ağır darbelerinden birini vuran isim olacak. ÖzgürÖzel'in açıklamasından sonra ardı ardına il başkanları, MYK, PM ve milletvekilleri ile üyeleriyle bir araya geldikten sonra milletvekilleri istifa edip "Yeni Parti"ye geçecekler.

İstifa edenlerin hepsi kurucu üye olacak. Özel'in son grup toplantısına katılan 83 milletvekilinden en az 70'inin yeni partiye katılacağı, istifa etmeyen 13 milletvekilinin CHP içinde kalıp gelişmeleri yakından takip edeceği iddia ediliyor. CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanlarının istifaları ve Yeni Parti'ye geçme durumunda kafa karışıklığı var.

Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun geçeceği iddia ediliyor. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere büyük kısmının CHP'den ayrılmayacakları konuşuluyor.

Yeni Parti'nin programını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi hazırladı. İmamoğlu, kurulacak olan partinin çerçevesini belirlediğini yaptığı açıklamalarla gösterdi. Eski ANAP'lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. Ekrem İmamoğlu'nun, "CHP bana yük. CHP yüzyıllık bir yük." dediği söyleniyor. Özgür Özel'in ise öz CHP gibi, merkez sol bir parti arzusunda olduğu belirtiliyordu. Bu sıkıntısını, Yeni Parti kuracakları açıklamasını yaparken gösterdi. "Atatürk'le, Misak-ı Milli sınırlarıyla ve Cumhuriyet ile sorunu olmayan bütün demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum." diyerek CHP kodlarına atıfta bulundu. CHP'den ayrılıp parti kuranları ve yaşadıkları çöküşü de hatırlamak gerekiyor. Kurulan tüm partiler tutmadı veya kısa bir dönem sonra kapanmak durumunda kaldı.

GÜVEN PARTİSİ, 1967 Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu

CUMHURİYETÇİ PARTİ, 1972 Kemal Satır

SOSYAL DEMOKRAT HALK PARTİSİ, 2002 Murat Karayalçın

YENİ PARTİ, 2008 Tuncay Özkan

HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ, 2005 Yaşar Nuri Öztürk

ANADOLU PARTİSİ, 2014 Emine Ülker Tarhan

YENİLİK PARTİSİ, 2018 Öztürk Yılmaz

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ, 2020 Mustafa Sarıgül

MEMLEKET PARTİSİ, 2021 Muharrem İnce

Sadece rahmetli Bülent Ecevit, 1982 sonrası kapanan partilerin açılması sürecinde CHP'yi yeniden açmaktan özellikle kaçındı, kendi partisini kurdu. DSP yaşamını sürdürüyor.

SONUÇ: Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte "Yeni Parti"yi kurarak yoluna devam edecek. Ancak tarih bir kez daha tekerrür edecek.

CHP 103 yıllık köklü bir parti. Daha önce ses getiren isimlerle CHP'den ayrılıp kurulan partiler söndü.