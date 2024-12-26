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Jeopolitik ustalık

BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

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Eklenme Tarih 26 Aralık 2024

DÜNYA siyasetinde Başkan Tayyip Erdoğan fırtınası esiyor.
Sadece Türkiye'nin değil yakın coğrafya ve gerektiğinde dünya meselelerine de neşter atıyor. Son bir ay içinde, Suriye bağlamında yaptığı hamleler jeopolitik dalgalar yaratıyor.
Nitekim Türkiye dalgaları hegemon devletlerin duvarlarını sarsıyor.
Küresel güçlerin çekirdek kadrolarını şaşkına çeviriyor.



22 ARALIK 2024: Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, yıllar sonra Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

24 ARALIK 2024: Başkan Erdoğan, iki gün önce Ahmed eş-Şara ile buluşan Lübnan'daki Dürzi Lideri Canbolat'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ahmet eş-Şara, "Zalim Baas Rejimi, Suriye birliğini bozmak için çalıştı. Beşar Esad yönetimi, varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştı. Çocuklar, annelerinden ve kardeşlerinden yıllarca ayrı kaldı.
Bakın şehirlerde kimse yerinden edilmedi. Kimse sıkıntıya uğramadı.

Asla Uğramayacak" dedi. Velid Canbolat da "Yol uzun, biz de Ahmed eş-Şara yönetimi gibi İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz.
Lübnan-Suriye ilişkilerinin diplomatik bağlarla normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Siyonist İsrail, Suriye'deki Golan Tepeleri üzerinden işgalini kalıcı hale getirmek için Dürziler'i kirli planlarına alet etme tezgahları kuruyor.
İsrail'in sinsi planlarına göre, Suriye-Ürdün sınırındaki Dürziler'i, Suriye Milli Hükümeti'ne tepki göstermeye, yeni bir anayasa ve federalizm projesini hayata geçirme tehdidiyle yönlendirmeye çalışıyor.

Dürzilerin lideri Velid Canbolat İsrail'e karşı harekete geçerken, Suriye-Ürdün sınırında yer alan Süveyda ve Cebel el-Dürüz (Dürzi Dağı) halkı, İsrail'e sert tepki gösterdi:
"İsrail yönetimin yaptıkları halkımızı satın almaya yönelik bir çabadır. Bu hareketlerin, ulusal kazanımlarımıza doğrudan bir tehdit oluşturduğunu, Süveyda ve Cebel el-Dürzü halkının haklarını zedelemeye yönelik bir girişim olduğunu düşünüyoruz."

SONUÇ: Son haftadaki bu iki görüşmenin arka planında, müthiş bir jeopolitik ustalık var.
Bu iki görüşmenin kodlarında, YENİ SURİYE'NİN mimarisi ilmek ilmek örüldüğü gözleniyor. Siyonist Netanyahu'nun nefesini kesecek, İsrail'in Suriye kirli planlarını paçavraya çevirecek görüşmeler devam edecek. Nihayetinde, derin Amerika'nın aparatı terör örgütü PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek. Amerika'nın, Netanyahu'nun Suriye'yi bölen kirli haritaları ve sözde Anayasa taslakları paçavraya çevrilecek.

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