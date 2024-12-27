ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönemi 20 Ocak 2025'te başlayacak. Peki Trump, Ukrayna ve Ortadoğu'yla ilgili ne düşünüyor? Bu konuda Trump'ın adamları şifreleri veriyor. Trump, Florida milletvekili ve eski bir elit asker olan Mike Waltz'ı "Çin, Rusya, İran ve küresel terörizmin yarattığı tehditler konusunda uzman" olarak nitelendirdi, ulusal güvenlik danışmanı olarak atadı.

Mike Waltz'ın son konuşmaları ilginç.



Waltz, "Trump'ın yetkisi, kararlı şekilde Amerika'yı Orta Doğu savaşlarına sürüklememek. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok ama DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz" dedi. TRUMP'ın Güvenlik Danışmanı Waltz'ın önümüzdeki döneme damga vuracak ifadelerine dikkat. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini de söyleyen Waltz, "İran nükleer silaha sahip olursa Suudlar da Türkler de nükleer silaha sahip olmak isteyecek" iddiasında bulundu.



Waltz, Trump'ın göreve başlamasının ardından "yakında" Yemen'deki Husilerin yeniden "terör örgütü" listesine alınacağını ifade etti. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılarına da değinen Waltz, Hizbullah'ın bu saldırıyla zayıfladığını savundu. Trump'ın danışmanı Waltz, Ukrayna'da ateşkesin ilk adım olacağını belirtti. Waltz, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle "sonsuz bir savaşa" sürüklendiğini ifade ederek, Trump ekibinin ABD çıkarları doğrultusunda bu çatışmayı nasıl sonlandıracağı ve müzakereler için tarafları nasıl bir araya getireceği üzerinde çalıştığını vurguladı. Waltz, "Trump, bu savaşın sona ermesini açıkça istiyor" dedi.



Waltz, "Başkan Trump, bu çatışmayı sona erdirme ihtiyacı konusunda çok açık. Bizim masaya kimin oturacağını, anlaşma mı yoksa ateşkes mi sağlanacağını, iki tarafın nasıl masaya getirileceğini, anlaşmaya varmanın çerçevesinin ne olacağını tartışıyoruz " ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında kalıcı bir anlaşma istediğini dile getiren ABD'nin gelecekteki Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, yeni Başkanın Minsk Anlaşması'nın tekrarlanmasını istemediğini belirtti. Kellogg, bu konuyla ilgili şu ifadelerini kullandı: Başkan ne istediği konusunda çok tutarlı. Ölümleri durdurmak ve barışı getirmek.



Bu onun bir numaralı ulusal güvenlik önceliği.

Ancak adil ve sürdürülebilir bir barış, kalıcı bir barış istiyor. Geçmişte Rusya ve Ukrayna arasında denenen barış sürecini gördük.

Fena halde başarısız oldu. Başkan bu yoldan gitmeyecek.



Trump'ın hem ABD müttefikleri hem de Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkilerin önemini anladığını dile getiren Kellog, seçilmiş Başkanın durumu çözüme kavuşturabileceğini ve bunu "nispeten kısa bir süre içinde" yapacağını söyledi.

SONUÇ: Hatırlayalım. Savaşın 6. ayında Ukrayna ve Rusya barış görüşmesi masası İstanbul'da kurulmuştu. Derin İngiltere-Derin Amerika (CIA-Pentagon-Silah Baronları) takoz koydu. Savaş devam ediyor. On binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölmeye devam ediyor. Milyonlarca Ukrayna'lı ülkeyi terk etti. Tüm bunlar olurken küresel lider Başkan Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u küresel diplomasisi merkezi haline getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında Başkan Erdoğan'ın ARABULUCULUĞU dünya çapında YENİDEN değerlendiriliyor.