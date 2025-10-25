Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve genel olarak İslam dünyasında oynadığı liderlik rolünü anlamak için Katil -Soykırımcı Netenyahuİsrail'e karşı vermekte olduğu mücadelenin arka planına bakmakta büyük yarar var. Soykırımcı Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar masum Gazzelileri katletmesine net olarak tavır koyan, Filistin davasını küresel platformlarda dile getiren lider Erdoğan'dır.



Son olarak İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adım attı. Türkiye, bunun yok hükmümde olduğunu açıkladı. Türkiye'nin başını çektiği 15 Müslüman, Batı Şeria'da 'İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarının onaylamasını kınadı. Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır ve Nijerya'nın yaptığı ortak yazılı sert açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İSRAİL'İN HUKUK İHLALİ

"İsrail Parlamentosu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail'in yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde 'İsrail egemenliği' dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarısını onaylamasını, uluslararası hukukun ve özellikle, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışılığını ve Batı Şeria'da yerleşim inşası ile ilhak tedbirlerinin geçersizliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) istişari görüşünün açık bir ihlali olarak en güçlü şekilde kınamaktadır. Taraflar, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir''.



Türkiye'nin başını çektiği Müslüman ülkelerin ortak çıkışı sonrası ABD Başkanı Donald Trump da Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili olarak, "Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Eğer bu olursa İsrail, ABD'den tüm desteğini kaybeder" açıklamasını yaptı. Görüldüğü gibi, Başkan Erdoğan liderlik diplomasisi ile dağınık Müslüman ülkelerin bir araya gelmesini sağlıyor. Evet. Erdoğan Filistin davasına inanarak konuşuyor. İnsanlığın vicdanı oluyor. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'in sesi oldu.

Konuşmasını Gazze'deki dramı yansıtan fotoğraflarla destekleyince ortaya etkili bir mesaj çıktı. Erdoğan'ın konuşmalarını Müslüman ülkelerin desteklemesi Trump'ı da etkilediği belirtildi. İşte ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan ve 9 Müslüman ülke lideri (Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün) ile bir araya gelmesi, bu konuşma sonrası gerçekleşti.



MEHMETÇİK HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze'de kurulacak 'görev gücü' kapsamında Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi'nin tesis edildiğini bildirdi. Bu yapıya bağlı olarak Uluslararası İstikrar Gücü'nün de kurulmasının planlandığı duyuran kaynaklar, TSK'nın görev üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir" denildi.



Ayrıca SDG ile ilgili de Türkiye net tavrını bir kez daha gösterdi. Bu bağlamda yapılan açıklamada, "Terör örgütünün Suriye Ordus'una entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir.

Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır" sözleri kaydedildi.