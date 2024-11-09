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BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tarihi 9 Kasım 2024

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Gözler Erdoğan ve Trump’ta

ABD'DE Trump'ın yeniden Başkan seçilmesiyle, ABDTürkiye ilişkilerinde yeni dönemin şifreleri gündeme taşınıyor. Trump'ın dönüşü iki ülke arasındaki diplomatik temaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan, Trump'ı seçim zaferi sebebiyle tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Başkan Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti.
Liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKKPYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı''.
Başkan Erdoğan'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesindeki birinci şifre:
''ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği desteğin çözüme kavuşturulması''. Türkiye ile ABD arasında öncelikli konu SURİYE olacağı anlaşılırken, Trump'ın yeni kabinesinde Dışişleri ve Savunma Bakanlarına kimleri atayacağı da öne çıkmış görünüyor. Trump'a güçlü destek veren Elon Musk'ın BAKAN veya Başkan Danışmanı olarak görev alması bekleniyor. Musk'ın 4 yıl sonra Trump sonrası ABD Başkan adayı olacağı şimdiden konuşulmaya başladı. 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı olarak gösteriliyor.
Daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. Pompeo, 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü de yürütmüştü. ABD'nin aparatı PKKYPG- SDG'nin uydu yapısı planının çok önemli bir ismi olmuştu. Pence ve Pompeo, askeri harekatı durdurmak için Ankara'ya gelmişlerdi. (17 Ekim 2019). Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı tarihi askeri operasyona (BEKA HATTI) ateşkes veya arabuluculuk tekliflerini reddeden Cumhurbaşkanımız reddetmişti. Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dâhil olmak üzere üst düzey ABD'li yetkilileri Ankara'ya göndermişti.
Türkiye'nin harekatı durdurması için çok uğraşan, Pence ve Pompeo, Erdoğan'dan taviz koparamadılar.
Pompeo, (Hiçbir koşulda tek bir karış toprak verme: Tutkunu olduğum Amerika için Savaşmak) BAŞLIKLI kitap da yazmıştı. Suriye'de PYD yapılanması ile içli dışlı olan, örgüte binlerce tırlık silah desteği organize eden Brett H. McGurk, Trump'ın önceki Başkanlık döneminde ve sonra da Biden yönetiminde bütün SURİYE tezgahlarında görevini sürdürüyor.
Trump'ın Suriye için yeni bir temsilci atayıp atamayacağı da merak konusu.
Tom Cotton'ın (İran, Suriye ile yakın ilgili) ismi yeni savunma bakanı adaylığı için geçiyor. Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Robert O'Brien'ın, ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Ric Grenell'in ve Tennessee Senatörü Bill Hagerty'nin isimlerinin de ulusal güvenlik danışmanlığı için geçiyor.

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