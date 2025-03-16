İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asli görevlerini bir kenara bırakarak başlattığı il ziyaretlerinin ANKARA ayağında, tansiyon çok yükseldi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile anlaşarak tek aday olarak girdiği Cumhurbaşkanlığı adaylığı parti içi ön seçimi, sözde demokratik bir yarışa (!) çevirmeye çalışan İmamoğlu'nun ANKARA TOPLANTISI öncesi bir araya geldiği Mansur Yavaş'ın kırgınlığı açıkça görüldü.



Bilindiği gibi, İmamoğlu'nun ANKARA toplantısına Mansur Yavaş KATILMAYACAĞINI açıklamıştı. Bu gelişme CHP'yi karıştırdı.



CHP içi kavganın gizlenmesi için, Özel, İmamoğlu'nun Yavaş'ı ziyaret etmesini sağladı.



İmamoğlu ile Yavaş'ın GÖSTERMELİK görüşmesinde, Özel'in planı tutmadı. Samimi olmayan, sıcak geçmeyen görüşmede Yavaş yine ikna edilemedi.



Buluşma sonrası Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm.



Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum" dedi.



YEDEK DEĞİLİM

Gazetecilerin, "Kimsenin yedeği değilim siyasi yol haritam var" dediğinin hatırlatılması üzerine Yavaş, "Yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz.



Kimse birbirinin yedeği falan olmaz.



Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da terbiyesizlik, bana karşı da terbiyesizliktir'' sözlerini kaydetti.



Ayrıca Yavaş'ın, "Henüz İmamoğlu, CHP'nin kurumsal bir adayı değil" diyerek Ankara programına olumsuz yaklaştığı da öğrenildi. Bu arada sanatçı Emre Aydın'ın "Ne yaparsam olmuyor, Olmuyor eskisi gibi" şarkısının sözleri, adeta Mansur Yavaş ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi arasındaki psikolojik savaşı anlatıyor.



Şarkının bir bölümü şöyle:

Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor, ağlatmıyor Bitmesi gerek artık Anlıyoruz ikimiz de Ne yaparsam olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor ağlatmıyor...



İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı Tiyatrosunda, Yavaş sadece seyirci.



Gelişmeleri çok yakından takip ederek, kendi ajandasını adım adım uyguluyor.



Görünen tabloya göre, İmamoğlu da TEK CHP ADAYI olarak planlarını uyguluyor.



Adaylığına hakiki manada meşruiyet kazandırmak ve hakkındaki yasal takibata karşı siyasi zırh elde etmek için Özgür Özel'le kol kola yürüyor.



Bu amaçla, İmamoğlu, Özel'i Genel Başkan seçtirmenin avantajıyla 1.7 milyon CHP üyesinin çoğunluğunu, 23 MART'TA sandığa taşımayı hedefliyor.



Ancak arka arkaya yapılan anketlerin hepsinde Yavaş, hep İmamoğlu'nun önünde çıkıyor.



Özel ve İmamoğlu'nun, bu anketlerden rahatsız oldukları ama belli etmedikleri, bu arada Yavaş'ın önüne nasıl geçileceğinin yolunu aradıkları gözleniyor.



İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonları sonrası İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde, "Özgür Özel doğal adaydır" fısıltıları arttı.



Daha önce iki forvetim var diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un çıkışı dikkat çekti. Özel'in desteğiyle Ankara İl Başkanı seçilen Erkol'un "Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel, doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savunması, CHP içinde de konuşulmaya başlandı.



23 Mart'ta CHP içi sandıklardan Ekrem İmamoğlu tek aday olduğu için çıkacak.



İmamoğlu'nun kaderi, hakkındaki davaların sonucuna göre belli olacak. İki ihtimal var.



Yasaklı hale gelebilir.



Veya Yargıtay'a gitmesi muhtemel davalar hakkında verilecek karar sonrası, İmamoğlu'nun durumu belli olur.



SONUÇ: CHP'de fay hatları canlı. Her an yeni sallantılar olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Özellikle, 2023 Kurultayı'nın iptal edilmesi ihtimaline karşı hazırlıkları sürüyor.

Özel, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaparak, verdiği sözleri yerine getiriyor.



Şu andaki tabloya göre, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı yolları Mansur Yavaş için kapanmış görünüyor.

Yavaş'ın izlemekte olduğu ve yaptığı konuşmalara bakılırsa, merkez sağ ve milliyetçi kesimin Cumhurbaşkanı adayı olmak için bağımsız aday olarak yola çıkacağı konuşuluyor...



Yavaş'ın hemen hareket etmeyeceği, İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceği ifade ediliyor.

İşte bu durum üzerine çıkan, YEDEK ADAY kulislerini yalanlıyor.



Lakin, "Bekle gör, hareket et" pratiği ışığında, ibrenin tekrar kendisine dönme ihtimalini görmek istiyor.

Ama tüm yollar tıkandığında bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa gireceği söyleniyor. CHP'DE OYUN BİTMEZ...