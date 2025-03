YARIN 18 MART 2025.



Büyük Türk Milleti'nin inancının, fedakârlığının ve azminin sembolü olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ediyoruz.



Türk bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve kahramanlığının en büyük örneklerinden biri olan Çanakkale Savaşı, Türk Milleti'nin yeniden varoluş ve diriliş destanıdır. Çanakkale Zaferi, sadece millî tarihimizin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır.



Başkan Tayyip Erdoğan, emperyalistlerin Çanakkale'yi neden geçemediklerini çok veciz anlatıyor: "Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz.



Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek.



Türkiye ve Türk Milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.



Ülkemizin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı.



Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı.



Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir.



Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbi ile aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur.



Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çalışmaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler anladılar."



SONUÇ: Başkan Erdoğan, emperyalistlerin bugün de Çanakkale'yi geçemeyeceklerini dile getirdi: Bizi biz yapan, bizleri başarıdan başarıya koşturan, bizi yeryüzünde milletlerin en azizi kılan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları koruyarak yeni nesillere aktarmaktır.

Şehit ve gazilerimizin emaneti olan aziz vatanımıza aynı bilinç ve idealle sahip çıkarak, çok çalışıp onu yeni ufuklara taşımaktır.



Bizler, Çanakkale'de yan yana, omuz omuza, yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla ülkemize yönelik her türlü hasmane tutum ve saldırı girişimlerine karşı millet olarak tek yürek halinde vatanımıza sahip çıkmalı, birliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye dört elle sarılmalıyız.

Şunu iyi bilmeliyiz ki; birlik ve beraberlik şuurunu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir başarı yoktur.