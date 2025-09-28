PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Gazze planı

Gazze planı

BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 28 Eylül 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetine damga vurmayı sürdürüyor. BM Zirvesi'ndeki küresel ve bölgesel etkili konuşması ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı tarihi görüşmede gösterdiği diplomasi atağı bir gerçeği yine gözler önüne serdi.
Evet. Başkan Erdoğan-Türkiye, son yıllarda küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu bir kez daha gösterdi.

Nitekim, Erdoğan'ın BM'de yaptığı Filistin üzerine en etkili konuşma ve Trump'la ele aldıkları konular, DÜNYA BASININDA MANŞETLERE TAŞINDI:
Associated Press (AP), haberi "ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirirken Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı" başlığıyla verdi.

Washington'un Ankara'ya uyguladığı F-35 satışına yönelik kısıtlamayı yakında kaldırabileceği sinyalini verdiği belirtilen haberde, Trump'ın Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine verdiği destek nedeniyle Erdoğan'ın takdiri hak ettiğini söylemesine vurgu yapıldı. İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın, Erdoğan'ın ziyaretini "harika" sözleriyle nitelemesini öne çıkardı. Haberde, bu ziyaretin, Suriye nedeniyle iki ülke arasında siyasi ayrışmanın yaşandığı 2019'daki ziyarete göre daha az gergin bir atmosferde yapıldığı belirtildi. Trump'ın Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilen haberde, Trump'ın bu şekilde Rusya'ya baskıyı artırabileceğini düşündüğü ifade edildi. Haberde Trump'ın Putin ve Zelenski üzerinde Erdoğan'ın etkisine değindiği ve F-35 konusunda da Erdoğan'ı işaret ederek "İstediklerini almak konusunda başarılı olacaktır" dediği aktarıldı.

The Guardian "Görevde değilken bile Erdoğan'la dostluğunu sürdürdüğünü kaydeden Trump, Türkiye'nin güçlü bir ordusu olduğuna işaret etti. Telegraph, "Erdoğan'ın Trump'la F-35 için anlaşması İsrail için tehlike oluşturuyor" başlığı kullanıldı. Haberde Trump'ın F35 satışını yapmak istediğinde Kongre'de bir muhalefetle karşılaşabileceği belirtildi.
Fransız France 24 kanalının "Yaptırımları kaldırmaya hazır olan Trump, Türkiye'den Rus petrolü alımını durdurmasını istedi.", TASS haber ajansı, "Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümü için Trump ile ortak girişimlerde bulunacaklarını umuyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, sorunların çözümünde diplomasinin etkili olduğunu vurguladığını belirtti.

ÖZEL ZİRVEDEN NOTLAR
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yan yana oturduğu 9 Müslüman ülkenin katıldığı ÖZEL GAZZE ZİRVESİ'nin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Trump'ın Gazze'yle ilgili bir plan sunduğu, Erdoğan'ın dokunuşlarıyla planda önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. TRUMP PLANI, şunlardan oluşuyor: Tüm esirlerin serbest bırakılması. Kalıcı ateşkes.
İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekilmesi Gazze'nin silahsızlandırılması (üst düzey Hamas yetkililerine af ve Gazze'den ayrılma imkânı tanınacak).

Arap ülkelerinden bir güvenlik gücü konuşlandırılması. Filistin Yönetimi'nin sınırlı düzeyde sivil idareye katılımı.
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceği garantisi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin ortak fonuyla Gazze'nin yeniden inşası...
İNGİLTERE'NİN planını BBC duyurdu: Blair'in Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (İngilizce kısaltmasıyla GITA) adlı bir kurumun başına geçmesini öngörüyor.

SONUÇ: GAZZE'NİN KADERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR. DERHAL ATEŞKES İÇİN ERDOĞAN BÜYÜK ÇABA SARFEDİYOR.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Erdoğan-Trump zirvesinin şifreleri 27 Eylül 2025, Cumartesi Dünya 5’ten büyüktür 22 Eylül 2025, Pazartesi KKTC'ye güvenlik kalkanı 21 Eylül 2025, Pazar Erdoğan’dan Netanyahu’ya tarihi tokat 20 Eylül 2025, Cumartesi
İSTANBUL 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI Resmi İlandır
İSTANBUL 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yağmur haftası geliyor!
Mersin’de feci kaza! Minibüs tıra çarptı: 3 ölü 16 yaralı
Mersin'de feci kaza
Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti
Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Turizm Günü’nü kutladı
Başkan Erdoğan'dan Dünya Turizm Günü mesajı