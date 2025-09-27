TÜRKİYE, YENİ DÜNYA DA BİR KUTUP BAŞI OLMA YOLUNDA YÜRÜYOR.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD seferinden jeopolitik başarılarla döndü. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'in sesi ve insanlığın vicdanı olurken konuşmasını Gazze'deki dramı yansıtan fotoğraflarla destekleyince KÜRESEL VİCDANLARI titretti.

Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda önemli ve ayrıltılı bilgiler verdi. Erdoğan'ın detaylı açıklamalarının her biri ayrı ayrı analiz konusu olacak.

Ben yazımda, özellikle stratejik bazı konuların kodlarını vermeye çalışacağım.

Gelecek günlerde, Erdoğan'ın vurguladığı konuların arka planını vermeye devam edeceğim.



ERDOĞAN-TRUMP SAMİMİYETİ.

"Sayın Trump'la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: Zaten sayın Trump ile ilişkimiz, malum geçmişten bu yana çok iyi. İlk döneminde farklı bir diyaloğumuz vardı, o devam ediyor. Bu durum inanıyorum ki Türk-Amerikan ilişkilerine de olumlu yansıyacak." Dünya şunu kabul ediyor. Başkan Erdoğan artık küresel bir lider.

Başkan Trump'la birlikte başta İsrail'in Gazze soykırımı olmak üzere, Rusya- Ukrayna savaşı, Suriye meselesi gibi konuların çözüm adresi Ankara.

Bu yılki BM Zirvesi özel olarak Gazze'deki soykırım, genel olarak Filistin davası damgasını vurdu. Artık İsrail'in soykırım yaptığını neredeyse herkes kabul ediyor.



Gelelim Suriye'ye...

Beyaz Saray zirvesi sonrası, ABD'nin PKK-YPG-SDG'nin en geç 31 Aralık'a kadar Suriye yönetimine entegre olmasını Türkiye dikkatle takip edecek.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriye konusunu Trump'la konuştu.

Net mesaj verdi. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yerinin olmayacağını bizzat Beyaz Saray'da Trump'a söyleyen Erdoğan, tarihi adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin Mısır ve Libya ile çok yakın işbirliği içinde olduğunu açıkladı. Bu açıklama Akdeniz'de kirli alanları olan tüm ülkelere net bir mesajdı. Akdeniz'de Türkiye'nin "evet" demediği hiçbir projenin hayata geçmeyeceğini artık biliyoruz. Bizim kabul etmediğimiz projelerin Akdeniz için planlanması, yeni kaosları beraberinde getirir. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil.



Gelelim Kıbrıs'a...

KIBRIS MESAJI: KİMSE BİZİ FEDERASYON TARTIŞMALARINA ÇEKEMEZ...

Erdoğan, "Kıbrıs konusunda zihnimiz de politikamız da net.

Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır. Kimse kelime oyunlarıyla bizi yeniden federasyon tartışmalarına çekemez. Kıbrıs Türkü Ada'da azınlık olmayı asla kabul etmeyecektir.

Tek gerçekçi çözüm Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabımızda bunu zaten açık açık dile getirdik" dedi. Kıbrıs'ta da Türkiye'nin dediği olacak. Aksi durumda gereken adımlar da atılacak.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreç başlatılıyor. Önümüzdeki günlerde tarihi adımları da göreceğiz.



SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a BM'de ve ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da verilen değerler, Türkiye'nin yükselen güç olduğunu gösteriyor. Erdoğan ile ABD-Trump arasındaki ilişkilerin iyi olması Türkiye açısından da bir kazanç olduğu kadar, jeopolitik yansımaları çok olacak.

EVET. YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİRKEN, ARTIK TÜRKİYE GERÇEĞİ DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR.